Manchester United vs. Crystal Palace EN VIVO por la Premier League

Manchester United vs. Crystal Palace EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la tercera jornada de la Premier League en Old Trafford desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Manchester United y Crystal Palace será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Manchester United desea repetir una gran actuación jugando en casa, tal como ocurrió frente a Chelsea (goleada de 4-0). Los ‘Red devils’ recibirán este sábado 24 de agosto a Crystal Palace, conjunto que busca su primera victoria en el certamen.

Los ‘Diablos rojos’ volverán a la acción luego de igualar 1-1 en la cancha de Wolverhampton el pasado lunes. El equipo comandado por Ole Gunnar Solskjaer desperdició una gran oportunidad para sumar el segundo triunfo de la campaña.

Sin embargo, Paul Pogba falló un disparo desde los doce pasos. El francés recibió insultos racistas por el yerro. Los mismos que fueron rechazados por la institución. Previo al compromiso del sábado, el estratega noruego respaldó al mediocampista.

“Cada partido de la Premier League te ofrece un desafío diferente y, por supuesto, Crystal Palace es un equipo muy bien organizado. Tienen un paso adelante para contraataques y son fuertes en todos los sectores”, señaló Solskjaer en la previa.

Por su lado, Crystal Palace sufrirá por las sensibles bajas de los defensores Mamadou Sakho y James Tomkins. Entonces, Gary Cahill tiene grandes opciones de estrenarse en el cuadro dirigido por Roy Hodson.

"Han tenido un buen comienzo de temporada y sus nuevos jugadores muestran por qué los compraron y por qué el club y el entrenador decidieron invertir dinero en ellos", aseguró Hodson en referencia a Manchester United.

Manchester United vs. Crystal Palace: horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



Manchester United vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Pogba, James, Lingard, Rashford, Martial.



Crystal Palace: Guaita, Ward, Kelly, Cahill, Van Aanholt, Milivojevic, Kouyaté, McArthur, Schlupp, Ayew, Zaha.



Manchester United vs. Crystal Palace: ¿Cómo llegar al estadio?