Manchester United recibe de local mañana al Chelsea (EN VIVO EN DIRECTO ONLINE 9:05 a.m. - ESPN 2) en Old Trafford por la fecha 28 de la Premier League .

Para muchos, uno de los partidos más esperados y reñidos de este fin de semana, sin duda será el que disputarán los 'Red Devils' frente a los 'blues'.

El equipo dirigido por Antonio Conte espera revertir el resultado que causó la baja autoestima de los jugadores, luego de empatar de local frente al Barcelona por Champions League .

Por su parte, los de Manchester con su flamante estrella, Alexis Sánchez tendrán la oportunidad de sumar tres puntos para alcanzar al Liverpool e intentar seguir en carrera y llegar a la segunda casilla del torneo inglés.

En recientes declaraciones de José Mourinho al diario 'AS' de España, el estratega portugués relató que no tiene ningún problema con los jugadores de su ex equipo, el Chelsea .

"Pasan los años y la sensación de que fui su entrenador desaparece. No me olvido de lo amables que fueron conmigo cuando perdí a mi padre. En relación con los directivos, saben que la relación conmigo es buena", añadió.

El equipo que juega en Stamford Bridge, marcha cuarto en la tabla de la Premier y confía que con Hazard y Morata puedan realizar un buen partido y anotar la mayor cantidad de goles.

Manchester United vs. Chelsea

​EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 9:05 a.m.

CANAL: ESPN 2

Posibles alineaciones:

Manchester United : De Gea, Bailly, Smalling, Jones, Valencia, Matic, Pogba, Young, Lingard, Sánchez y Lukaku.

Chelsea: Courtois, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Fábregas, Kanté, Zappacosta, Hazard, Willian y Morata.