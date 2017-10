Manchester United venció 2-0 a Benfica por la Champions League

Manchester United no solo la pasa bien en la liga inglesa. Los dirigidos por José Mourinho tienen puntaje perfecto (12 en 4 partidos) y son los sólidos líderes en el Grupo A de la Champions League .

El gol no llegaba mientras transcurrían los minutos en el Old Trafford, la casa del Manchester. El grito de gol se esperó hasta el final de la primera mitad. El arquero Svilar del Benfica no pudo contener el remate de Matic y la metió en propio arco a los 45'.

En el segundo periodo, los 'Diablos Rojos' sostuvieron el marcador. A los 78' cobraron un penal a favor del local que Blind cambió por gol. Fue 2 a 0 en el 'Teatro de los Sueños'.

Previa

Manchester United y Benfica se verán las caras este martes por la fecha 4 del Grupo A de la Champions League (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3) en el estadio Old Trafford.

Sigue la cobertura minuto a minuto del Manchester United vs. Benfica EN VIVO y EN DIRECTO:

Los dirigidos por José Mourinho son los líderes de su grupo con 9 unidades y es por ello que una victoria les aseguraría su pase a octavos de final en la máxima competición a nivel de clubes.

Por si fuera poco, los 'Diablos Rojos' llegan entonados al choque de mañana pues en el fin de semana ganaron por 1-0 al Tottenham en la Premier League.

Benfica, en cambio, es último del grupo y espera sumar de visita para por lo menos aspirar al tercer lugar e ir de frente a la Europa League.

Manchester United vs. Benfica

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL: FOX SPORTS 3

Posibles alineaciones

Manchester United: De Gea, Darmian, Lindelof, Jones, Blind, Matic, Herrera, Mata, Lingard, Martial, Lukaku.

Benfica: Svilar, Almeida, López, Dias, Grimaldo, Salvio, Pizzi, Fejsa, Cervi, Jonas, Seferovic.