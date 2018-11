Manchester City vs. West Ham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Manchester City vs. West Ham por la fecha 13 de la Premier League en el London Stadium este sábado desde las 15:00 horas (hora local, 10:00 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Citizens vs. Hammers se enfrentan en el reinicio del torneo inglés, luego de la paralización por los amistosos internacionales. El favoritismo es para el cuadro de Guardiola, pero los granate y celestes quieren hacer respetar la casa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Manchester City, el líder invicto de la Premier League, quiere mantener la ventaja de dos puntos sobre Liverpool, que no logra encontrar la fecha precisa para arrebatarle el primer lugar. Pero este sábado se enfrenta a un West Ham motivado por las tres fechas consecutivas que hiló sin derrotas antes de la paralización del certamen.

El cuadro de Pep Guardiola no contará esta fecha con Bernardo Silva por lesión ni Bernard Mendy. En tanto que los de Manuel Pellegrini tienen como buena nueva que Jack Wilshere y Andy Carroll están listos para reaparecer luego de superar las lesiones que no los dejaron empezar el torneo.

Manchester City vs. West Ham será un duelo especial para el entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien enfrentará a su exclub por primera vez desde que lo dejó en 2016.

Manchester City vs. West Ham: probables alineaciones



West Ham: Fabianski; Zabaleta, Balbuena, Diop, Cresswell; Noble, Rice, Obiang; Antonio, Arnautovic, Anderson.



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, D.Silva; Sterling, Aguero, Sane.