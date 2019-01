Manchester City vs. Rotherham United EN VIVO: VER AQUÍ el partido por la FA Cup

Manchester City vs. Rotherham United EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Manchester City vs. Rotherham United por la tercera ronda de la FA Cup en el Etihad Stadium este domingo desde las 14:00 horas (hora local, 9:00 am. hora peruana) y por transmisión de BeIN Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Manchester City pone toda su atención en la FA Cup para recibir a Rotherdham United, club de la segunda división que intentará dar la sorpresa ante el poderoso equipo de Pep Guardiola. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá a los clasificados en la FA Cup.

Tras la ajustada pero reparadora victoria sobre Liverpool y que lo reinserta en la pelea por el título de la Premier League, Manchester City se enfoca en lo que será su participación, sobre el papel, sencillo, ante Rotherham United de la segunda división y que lucha por la permanencia en la categoría de ascenso del fútbol inglés.

Para este cotejo, Pep Guardiola ha decidido darle descanso a varios de sus titulares y darle paso a algunos jóvenes como Phil Foden, Eric Garcia y Brahim Diaz, quienes se complementarán con la experiencia de Kyle Walker, Nicolas Otamendi, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez y Gabriel Jesus.

A ellos se sumará el regreso al titularato de Kevin De Bryune por primera vez desde que se recuperó de su lesión. El belga tendrá la oportunidad de sumar minutos y recuperar el fútbol que lo llevó a ser clave en su selección para llegar hasta las semifinales de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Por el lado del Rotherham United, la tarea es demasiado complicada, pero en el fútbol todo puede suceder y ellos van por la hazaña en el Etihad Stadium. Los molineros marchan en el puesto 21 de la Championship con tres puntos de ventaja sobre los ubicados en zona de descenso.

Manchester City vs. Rotherham United: probables alineaciones



Manchester City: Muric; Walker, Garcia, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Jesus, Diaz



Rotherham United: Rodak; Ajayi, Robertson, Wood, Mattock; Taylor, Vaulks, Palmer, Williams; Wiles; Smith