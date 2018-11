Manchester City vs. Manchester United EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Manchester City vs. Manchester United por la fecha 12 de la Premier League en Etihad Stadium este domingo desde las 16:30 horas (hora local, 11:30 am. hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Citizens vs. Diablos Rojos se enfrentan en el clásico de la ciudad de Manchester en un partidazo por el buen momento que atraviesan ambos conjuntos y la rivalidad histórica entre Jose Mourinho y Pep Guardiola. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Luego de tres victorias consecutivas, la última ante Juventus en la Premier League, Manchester United sale dispuesto a quitarle el invicto en la Premier League a Manchester City que, además, es el actual líder. Los de Guardiola solo han sufrido una derrota en lo que va de la temporada: fue en casa ante Olympique Lyon por el torneo europeo.

La gran novedad en el once inicial de Manchester United será el regreso de Romelu Lukaku, ausente en las últimas dos fechas pero con la mochila de no saber de festejos en las últimas nueve jornadas. Tarea que cumplió muy bien Anthony Martial, que marcó cinco goles en las últimas cuatro fechas de la Premier League y espera llegar a su quinto partido consecutivo anotando para entrar a la historia del club.

Mientras que Pep Guardiola se la jugará por ubicar a Sergio Aguero como titular en este crucial encuentro y dejar en el banco a Gabriel Jesus que viene de marcar un triplete en la Champions League ante Shakhtar. El entrenador de Manchester City apuesta por el actual goleador de la Premier League para darle un golpe de gracia a los de Jose Mourinho.

Manchester City vs. Manchester United: probables alineaciones



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; Bernardo, Fernandinho, Silva; Sterling, Aguero, Sane



Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Sanchez, Lukaku, Martial