Manchester City será anfitrión frente a Feyenoord este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - ESPN 2) en el Etihad Stadium por la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League .

Con puntaje perfecto tras las cuatro primeras fechas, la presencia de los 'citizens' en los octavos de final está asegurada gracias a su ubicación en la cima de la tabla del Grupo F, seguido por Shakhtar Donetsk con 9 puntos; mientras que Napoli ostenta tres unidades.

Sin embargo, pese al gran presente del conjunto inglés en la presente temporada del certamen, Pep Guardiola, estratega del Manchester City, no reconoce a su equipo como un favorito de cara al título.

"Los favoritos son equipos como Barcelona o Real Madrid. Que la gente nos coloque en esa situación es un gran honor, pero no hemos hecho nada aún. Tenemos una gran historia que construir en Europa", destacó el técnico español en la antesala del compromiso.

Feyenoord Rotterdam, en cambio, no registra ni siquiera un empate hasta la fecha y es el colero absoluto de la clasificación grupal, sin opciones de progreso a la siguiente instancia del certamen europeo.

El peruano Renato Tapia se encuentra en la convocatoria tulipán y sería uno de los titulares del conjunto liderado por Giovanni van Bronckhorst.

Manchester City vs. Feyenoord

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL: ESPN 2

¿A qué hora se juegan y en qué canal transmiten los partidos de Champions League programados para esta semana?

MARTES 21

Besiktas vs. Porto / 12:00 p.m. - ESPN

Spartak Moscú vs. Maribor / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

APOEL vs. Real Madrid / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Sevilla vs. Liverpool / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Dortmund vs. Tottenham / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Napoli vs. Shakhtar Donetsk / 2:45 p.m.

Manchester City vs. Feyenoord / 2:45 p.m. - ESPN 2

Mónaco vs. RB Leipzig / 2:45 p.m. - ESPN

MIÉRCOLES 22

CSKA Moscú vs. Benfica / 12:00 p.m. - ESPN

Qarabag vs. Chelsea / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

Basel vs. Manchester United / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Sporting Lisboa vs. Olympiacos / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Anderlecht vs. Bayern Munich / 2:45 p.m. - ESPN +

Atlético de Madrid vs. Roma / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Juventus vs. Barcelona / 2:45 p.m. - ESPN2

PSG vs. Celtic / 2:45 p.m. - ESPN