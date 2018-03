( AFP). Manchester City y Basilea se enfrentan este miércoles (EN VIVO | ONLINE | 2:45 p.m. | FOX SPORTS) en el Etihad Stadium por los octavos de final de la Champions League.

Con la Premier League prácticamente en el bolsillo, el cuadro de Guardiola juega en su estadio con una renta de cuatro goles lograda en la ida en Basilea. Sería una sorpresa histórica que el cuadro suizo fuera capaz de poner contra las cuerdas a una de las potencias más en forma de la temporada europea.

El City llega tras ganar el 25 de febrero la Copa de la Liga, el primer del Pep al frente del club inglés. Tras vencer 1-0 al Chelsea el pasado fin de semana, Guardiola se mostró especialmente satisfecho del rendimiento del argentino Sergio Agüero, que busca su gol 200 con el City y que ha sostenido ofensivamente al grupo durante la baja del brasileño Gabriel Jesus.

"No solo por los goles. No pierde balones, corre hacia atrás y es el primero en trabjar en la presión. Estoy encantado. Hoy no ha marcado, pero lo hará. Ha hecho un gran partido", dijo Guardiola.

Manchester City vs. Basilea

EN VIVO | ONLINE

HORA: 2:45 p.m.

CANAL: FOX SPORTS

Posibles alineaciones

Manchester City: Ederson Moraes, Kompany, Otamendi, Walker, Fernandinho, Delph, Gündogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva y Agüero.



Basilea: Vaclik, Suchý, Lang, Lacroix, Riveros, Stocker, Dié, Frei, Xhaka, Elyounoussu y Oberlin.