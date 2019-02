Manchester City vs. Arsenal EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 por la Premier League

Manchester City vs. Arsenal EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 25 de la Premier League , este domingo 3 de febrero, desde las 11:30 a.m. (hora peruana) y 4:30 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester City y Arsenal protagonizarán uno duelos más atractivos de la presente jornada de la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se jugará en el Etihad Stadium.

Manchester City vs. Arsenal: horarios del partido



Ecuador -11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.



Por un lado, Manchester City buscará volver a meterse en la lucha por el título de la Premier League, que tiene a Liverpool como líder. Los 'Citizens', que vienen de perder a manos de Newcastle, son terceros, con 56 puntos, a 5 de los 'Reds'.

Arsenal, en cambio, querrá consolidarse en los puestos que lo clasificarían a la próxima edición de la Champions League. Los 'Gunners' son quintos, con 47 unidades, y visitarán a Manchester City tras una victoria sobre Cardiff City.

En la previa, el entrenador del City, Pep Guardiola, elogió el trabajo de Unai Emery en Arsenal. "Siempre ha hecho un gran trabajo y también lo está haciendo en su primera temporada. Tiene muy buenos centrocampista, jugadores jóvenes con mucha calidad. A Lacazette, que es muy bueno, en punta y a Aubameyang y Özil por detrás", indicó el catalán.

Arsenal no podrá contar con Héctor Bellerín, Rob Holding y Sokratis por lesiones. En Manchester City, Guardiola confirmó la ausencia de Vincent Kompany y no aseguró la presencia de Benjamim Mendy, quien no entrenó a la par de sus compañeros en los últimos días.

Manchester City vs. Arsenal: probables alineaciones

Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Danilo, Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero y Leroy Sane.

Arsenal: Bernd Leno, Stephan Lichtsteiner, Laurent Koscielny, Sead Kolasinac, Lucas Torreira, Granit Xhaka, Matteo Guendouzi, Aaron Ramsey, Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.