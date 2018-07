Manchester City lanzará serie en Amazon por el título del 2017-2018 logrado con Pep Guardiola

"Esta no es una temporada normal. Lo que el City ha conseguido con Guardiola es extraordinario", escribió The Sunday Times cuando el Manchester City salió campeón de la Premier League 2017-18 y que a la postre derivó en el nacimiento de la docuserie " All Or Nothing" que este lunes 23 de julio presentó su trailer oficial.

"All or Nothing" es una docuserie (documental con más de un capítulo) que revela lo que nadie vio, salvo los jugadores y comando técnico, del título que obtuvo Manchester City en la temporada pasada. Esta podrá ser vista a partir del 17 de agosto cuando se lance el primer capítulo en el portal Amazon Prime Video .

El tráiler, que fue lanzado este lunes en los sitios oficiales del Manchester City muestra una cara de Pep Guardiola que pocos saben. De entrada, se ve como el entrenador 'Citizen' entra al vestuario y les dice "los defenderé hasta el final en la rueda de prensa, pero aquí les diré la verdad".

Guardiola, un técnico revolucionario desde que apareció en el fútbol con FC Barcelona, logró algo increíble: ganar la Premier League con el Manchester City al sumar 100 puntos de 114 posibles. Dos derrotas, cuatro empates y 32 triunfos hicieron que el cuadro celeste toque el cielo con las manos.

La docuserie de "All Or Nothing" Manchester City será emitida en exclusiva por la plataforma Amazon Prime Video en más de 200 países a nivel mundial desde el próximo 17 de agosto.