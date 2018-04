Manchester City es el campeón de la Premier League

Manchester City se consagró campeón de la Premier League este domingo, tras la sorprendente caída (0-1) del United ante West Bromwich por la trigésima cuarta jornada de la competición.

Tras cumplir su tarea con una contundente victoria sobre Tottenham, los 'sky blues' debían esperar hasta el próximo domingo para celebrar el título; sin embargo, la derrota del escolta favoreció su festejo anticipado.

De esta manera, en el desenlace de su segunda campaña al mando del Manchester City, Pep Guardiola consigue su primera Liga Inglesa y se convierte en el primer técnico español que conquista el prestigioso certamen, luego de su exitoso paso por Alemania y España.

"Es más difícil ganar la Premier que la Bundesliga o LaLiga", reconoció el timonel de los 'citizens' tras la victoria sobre los 'spurs' en Wembley.

Manchester United, en tanto, luego frustrar el festejo del City en la fecha previa, complace a su clásico rival con los puntos cedidos ante el colista, que se impuso Old Trafford gracias a Jay Rodríguez.

"Es imposible describir con palabras lo que sientes. Es un gran logro. He tenido la suerte de ganar tres, pero también he perdido algunas. Nunca he podido defender el título y ahora quiero ver si este equipo puede hacerlo", destacó Vicent Kompany, capitán del Manchester City.