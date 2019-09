Mallory Aco logró la medalla 39, la última, la que coronó la participación del Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Presea de bronce en la modalidad de kumite que la pone contenta, pero no satisfecha, porque ella iba por el oro. La considera importante pues suma para lograr que en el Perú se reconozca más al karate. “Siempre hemos traído resultados, pero nunca ha sido tanto el reconocimiento. Los medios sacan fútbol y vóley; en cambio, el karate no lo difunden, pese a que hay campeones mundiales y panamericanos”, pega la deportista que, de los 14 años a la actualidad, siempre ha sido campeona nacional.

Gichin Funakoshi fue el maestro okinawense del karate. El año en que falleció, 1957, nació Julio Aco, el padre de Mallory y quien ha inculcado el karate en el hogar. Su madre la llevaba en la barriga a los torneos de los tres hermanos mayores, también karatecas. Aprender karate fue como aprender a caminar, a hablar o a escribir. A los dos años de edad, pisó el tatami. “El logro no es solo mío, sino de toda mi familia”, subraya bajo la atenta mirada de su padre.

Nuestra karateca de sonrisa amable ahora se alista para afrontar, tal vez, su momento más crucial: el matrimonio. Esta semana se viste de blanco pero en otro escenario. Antes nos cuenta uno de sus secretos previos a una pelea: da la espalda al tatami y piensa en “decisión, confianza, inteligencia y garra”. El ritual mientras su corazón palpita y la adrenalina avanza. “Vamos, Mallory, ya vas a pelear, dale fuerte”, se dice a sí misma.

¿La decisión dónde está?

En atreverme, tener el valor para lograr el punto y enfrentarlo.

¿La confianza?

Creer en mí.

¿Dudas mucho?

A veces se presentan dudas. Me hace dudar el momento: haces el punto y los árbitros no te cobran. Pero en minisegundos tienes que resolverlo.

¿La garra cuándo sale?

Cuando obtienes el punto y gritas, es el orgullo de haberlo logrado.

¿Y cómo se expresa la inteligencia en el karate?

En la táctica que uses. En karate tenemos cuatro tácticas: ataque, bloqueo, contra y reacción, y la combinación de todas ellas.

Estudias Psicología. En medio de todo eso, ¿cómo opera este factor mental?

Me ayuda bastante, me fortalece.

¿La psicología es el 50% de tu puesta en escena?

Es un 40%. Siempre ha habido críticas de que soy muy chiquita, muy gordita, de que no lo voy a lograr. Entonces, ahí es donde también se emplea la psicología.

¿Te bajaba los ánimos?

No, me daba más garra para callarles la boca. Hay un dicho que dice: “Trabaja en silencio y deja que el triunfo haga toda la bulla”. Estoy contenta por la medalla que he traído al Perú, pero no estoy satisfecha, porque hubiera querido que sea una de oro.

¿Qué representa esta medalla de bronce?

No me fui con las manos vacías. Contenta porque fue la última medalla, porque hubo más medallas a nivel kumite, en kata también logramos medallas. Somos varios los que sacamos la cara por el Perú. Es un orgullo.

¿Por qué nos va tan bien en karate?

Hay bastantes dojos que se preocupan en llevar a sus alumnos a campeonatos internacionales. Además, la disciplina es parte de... porque el karate, además de ser un deporte, es una disciplina marcial.

¿Qué más falta para subir un siguiente escalón?

Bastante experiencia, no solo apoyar a dos o tres personas, sino a todo el equipo de la selección. En mi caso a veces el trabajo es muy general, me gustaría tener más entrenadores o preparadores físicos. Por ejemplo, con mi papá entreno lo táctico y físico, y mi tatami no es grande.

Empezaste a los dos años. ¿Naciste para el karate?

La verdad que sí. No me veo en otro deporte.

¿Y por qué elegiste Psicología?

Mi hermano Israel estudió Psicología y a la casa traía chicos a hacerles pruebas psicológicas. Me llamó la atención, me gustó. Y como enseño karate, también quería llevar Psicología. Un deportista debe llevar, a la par, una carrera académica. De repente en un futuro estudio psicología deportiva y quisiera ser entrenadora de la selección de karate.

¿Cuando enseñas, de qué te preocupas que aprenda el alumno?

El respeto y la responsabilidad, porque las técnicas y el karate se mejoran poco a poco.

Siempre hay una relación con el karate como instrumento de defensa. ¿Te pasó?

Tú lo has dicho, el karate es para defenderse, no para buscar pelea. En el colegio una vez una chica me buscó la bronca, pero le dije que no quería problemas y no pasó a mayores.

Pero igual el karate te da seguridad, ¿no?

Sí, bastante seguridad, fortalece el cuerpo y la mente. Tengo alumnos que vienen por ese caso. Aconsejo que primero hay que hablar, a través de la profesora. Pero si por alguna razón crece el asunto, que se defiendan.

¿Y qué implica defenderse?

(Risas). Al agresor hay que agarrarle la mano fuerte y advertirle que deje de molestar. Si continúa y llegan a agredirte, reaccionar.

¿Qué es realmente el respeto?

Ser humilde. Desde lo más básico como saludar a los mayores.

Para lograr bronce, en el camino también perdiste. ¿Qué es la derrota?

Te sientes mal. Pero luego toca entrenar más, exigirme más.

¿Dónde se aprende más: en la derrota o en el triunfo?

En la derrota. Me enseña que las cosas suceden por algo.

Casarse será un triunfo, ¿no?

(Sonríe). También, porque mi pareja me ayuda bastante. Es como ganar una medalla de oro (risas).

AUTOFICHA:

- “Soy Isabel Mallory Aco Bravo. Tengo 25 años, nací en Lima. Estudio Psicología, voy en tercer año, sexto ciclo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde he recibido reconocimientos y eso es emocionante. Debo tener más de 20 medallas internacionales y desde los 14 años, nacionales”.

- “Recuerdo mucho que cuando tuve 19 años, fui seleccionada por la medalla que obtuve en un Panamericano. Fui a los juegos mundiales en Cali, donde logré una medalla de bronce, pelea que iba perdiendo, pero me tomé un tiempo para pensar y tomar aliento; al final, gané”.

- “Para noviembre se viene un campeonato premier league que es en Madrid. Pero el objetivo principal es al próximo año: el Panamericano antes de las Olimpiadas de Tokio 2020; ahí iré a buscar mi clasificación. Tendría que llegar a la final. Me veo en Tokio, espero seguir acumulando puntos”.