La conductora de 'La Purita verdad', Magaly Medina , no mostró pesar alguno tras conocer la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (tAS) de inhabilitar por 14 meses a Paolo Guerrero.

"Como dije alguna vez, debe ser muy difícil la situación de Guerrero, yo la entiendo personalmente" , dijo luego de presentar la noticia en su programa.

"Que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea, alguna vez me pasó, por eso fui a la cárcel. No creyeron mi verdad, teniendo mi conciencia limpia. Suele suceder, así son las cosas", dijo en relación al caso judicial que perdió por difamación contra el delantero peruano y que la llevó a la cárcel.

Pero sus comentarios no quedaron allí.

En Twitter, un usuario comentó que la única contenta con la noticia de la suspensión sería la conductora de noticias, a lo que ella respondió: "Es (que) no soy hipócrita".

En otro mensaje dijo "Salud" al responder un mensaje que decía que "el karma tarda pero llega".