¿Ventaja para Perú? Presidente de Brasil ninguneó a su seleção: "Ya no tenemos cracks"

La Selección de Brasil está a punto de recibir a Perú para jugar la décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, pero -en la previa- el propio presidente del país ninguneó a sus jugadores.

Luiz Ignácio Da Silva concedió una entrevista a la radio El Pueblo y, en medio de todos los temas políticos, hizo una pausa para referirse al difícil momento futbolístico que atraviesa su querida seleção.

'Lula' no se guardó absolutamente nada y disparó contra la 'nueva' camada de jogadores verdeamarelos y señaló que los que actúan en el Brasileirão no tienen nada que envidiarle a los de ligas europeas.

"Los que están afuera no son mejores. Hace mucho tiempo que defiendo que la selección sólo utilice a los de nuestro país", dijo el mandatario en referencia a los goles de Jesus y Luiz Henrique vs Chile.

Luego, el Jefe de Estado pidió que "hay que darle oportunidades a ellos (los que juegan dentro de Brasil) y no a los 'invitados' de fuera", en alusión a los convocados que juegan en ligas de Europa.

Además, 'Lula' Da Silva enfatizó en que no conoce a la mayoría de jugadores llamados por Dorival: "Reconocí al portero (Ederson), al defensa del PSG (Marquinhos), y a Rodrygo y Raphina por el cabello".

"Ya no hay ningún Garrincha o un Romário. Hay jóvenes que se pueden convertir en cracks, pero los que están afuera no son los mejores", sentenció el presidente verdeamarelo previo al Brasil vs Perú.

¿A qué hora juegan Brasil y Perú?

El estadio nacional Mané Garrincha será el escenario perfecto para que la blanquirroja y la verdeamarela midan sus fuerzas este martes 15 de octubre, desde las 07:45pm, por la décima fecha de las Eliminatorias.

