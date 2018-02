Luka Modric asegura que el Real Madrid atraviesa "una pequeña crisis"

La actualidad del Real Madrid no es ajena en el mundo del fútbol. La mala racha en cuanto a resultados ha afectado al club y Luka Modric es consciente de ello. En diálogo con 'Four Four Two' habló sobre la temporada que está en marcha y aseguró que la ‘Casa Blanca’ atraviesa una pequeña crisis.

"Esperábamos mejores resultados, pero esto es fútbol. Esta temporada hemos jugado bastante bien, pero no siempre ha sido suficiente. No tengo duda de que se trata de una pequeña crisis”, indicó.

A su vez, tuvo palabras en relación a la capacidad que, a su entender, tiene el club ‘merengue’ para ganar títulos, sosteniendo que hay una mentalidad ganadora.

"Una de las principales razones para revalidar la Champions fue que el Real Madrid siempre tiene una mentalidad ganadora por defecto. Siempre nos hacemos fotografías como ganadores al final de los partidos", aseveró.

Sobre el último año que tuvo con el conjunto de la capital española, aseguró que fue el mejor de su vida por todo lo que consiguió. Calificándolo, además, de exitoso para la institución deportiva.

"2017 ha sido el mejor año de mi carrera de lejos. Incluso desde la perspectiva del Real Madrid fue el año más exitoso de la historia del club", señaló.