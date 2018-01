¡La hizo de periodista! Gerard Piqué aprovechó su condición de compañero y amigo en Barcelona de Luis Suárez para sacarle las más jugosas confesiones en un video para el medio deportivo The Players Tribune.



El 'Pistolero' charló con el defensa sobre su exitoso paso en el Mundial 2010 de Sudáfrica y también acerca del trágico momento que vivió luego de Brasil 2014 cuando fue suspendido por morder a Giorgio Chiellini.

Piqué le recordó la mano que metió 'Lucho' para salvar a su equipo contra Ghana en Cuartos de Final del 2010. "Me acusaron de anti fair play, pero yo no tengo la culpa de que haya fallado el penal. No le pegué una patada ni nada", contestó el uruguayo.

" Lo grité más que un gol (cuando falló el jugador de Ghana falló el penal). Hasta un compañero se desmayó", confesó Suárez. "¿Se desmayó? Esa no la sabía", entre risas Piqué.

Y llegó el momento clave e incómodo. El español le preguntó que sintió cuando se quedó bastante tiempo fuera del fútbol tras su sanción en el 2014 y si pensaba que afectaría a su llegada al 'Barza'.

" Al principio no quería aceptar la realidad, llorando y todo. Pensaba que se me había ido todo por la borda y mi sueño de llegar al Barcelona no sucedería. Pero, cuando me dijeron que me aceptaron, lloré. Era complicado confiar en mí y se los agradezco", finalizó el delantero.

Aquí puedes ver la entrevista completa: