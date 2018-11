¿Es posible ser hincha de dos eternos rivales a la vez? Luis Ramón Gómez Soto es un argentino que ha sorprendido a todo su país al revelar que es fanático de River Plate y Boca Juniors al mismo tiempo.

El hombre afirma que un día puede ir a la 'Bombonera' para alentar a los 'xeneizes' y que al otro puede asistir al Monumental de Núñez para apoyar a los 'millonarios'.

Pese a que de niño fue hincha únicamente de River Plate, a los 20 años, Gómez Soto decidió hacerse fanático de ambos equipos como forma de erradicar la violencia en el fútbol.

"A veces uso la camiseta de Boca y a veces la de River. Tengo las dos camisetas, de todo tengo de los dos. Lo hago como una cuestión de paz. Hay mucha agresión en el deporte y a mí no me gusta la agresión", señaló al diario La Nación.

"Mis amigos me dicen que estoy loco, pero ya me conocen. Yo no sufro. No tengo problema si gana uno o el otro. Celebro por igual una victoria de Boca como de River. Es igual para mí", agregó Gómez Soto.

Sobre la final de ida de mañana en la Bombonera, el insólito hincha argentino contó que verá la final con sus amigos en su casa.

"Nunca grito los goles, no grito ningún gol. Lo mío está más allá del fútbol. Me gusta ver paz, eso es lo quiero", aseveró.