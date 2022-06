Plazuela Albújar. Guadalupe, Pacasmayo. Luis tenía 17 años y miraba cómo un grupo de menores practicaban break dance, aquel baile que muchos conocimos en la década del ochenta. Los miraba con la sorpresa e ilusión de un niño que descubría, tal vez, su futuro.

Luis Pacheco está en Colombia. Han pasado 10 años después de aquella escena en la tierra donde nació. En este tiempo, ha ganado competencias nacionales e internacionales. Es B-boy, como se le llama a quien practica el break dance o breaking; y ahora también es deportista, porque esta disciplina es olímpica y debutará en las olimpiadas de París 2024. Luis ya empezó a competir para sumar puntos y lograr su pase a la cita deportiva. Es uno de los 14 peruanos, entre hombres y mujeres, detrás de ese sueño.

Días, semanas, meses. Miraba. Pensaba. Desde la Plazuela Albújar. Guadalupe, Pacasmayo. Quería repetir los pasos, pero no se atrevía. Un amigo lo invitó a bailar. La invitación le daba vueltas, pero no daba el siguiente paso. Y cuando lo hizo, se burlaron, le decían que era muy mayor para empezar en el baile. Todos los días entrenaba, después de ayudar a su padre en el camal, donde era matarife. No faltó a ninguna práctica. “Agarré el vicio del baile”, me dice el joven que en casa dijo que migraría a Lima para trabajar, pero que solo pensaba en bailar.

-¿Cómo funcionan los circuitos para lograr puntos rumbo a las olimpiadas?

Participé en uno en Colombia y me fue bien, sumé puntos, pero hay que tener continuidad y los circuitos son en diferentes partes del mundo. No hay un cronograma exacto. Habrá uno en julio en Houston, pero no creo que vaya por cuestiones económicas, aunque igual nos estamos capacitando y entrenando. Todo el trabajo que hacemos es autogestionado, no tenemos ningún apoyo.

-Cuando se incluyó el skateboarding en la lista de deportes olímpicos causó sorpresa; y ahora con el break dance el asombro debe ser mayor, ¿no?

Pues sí. Break dance es el nombre comercial, porque realmente se llama breaking. Y como es algo cultural, hay mucha gente que no está de acuerdo con que sea parte de los Juegos Olímpicos. Pero nos abre puertas. Y como es una danza que nace en el Bronx, es de la calle, es un arte urbano, la gente lo ve diferente y lo relaciona con un baile de pandilleros, de gente de mal vivir, de jóvenes que pierden el tiempo, pero nada de eso es cierto.

-¿Bajo qué argumento se admitió como deporte olímpico?

La propuesta para ser olímpico estuvo desde 2014, cuando se incluyó en los juegos juveniles de Tokio. Y ahora, desde 2020 creo, se aprobó que sea parte de los Juegos Olímpicos París 2024. Para los deportes nuevos, como el surf, la escalada y el skateboarding, la propuesta en general fue porque los Juegos Olímpicos han estado perdiendo el interés de los jóvenes. Entonces, estas incorporaciones son para que los jóvenes se vuelvan a interesar. Entonces, ya no solo somos bailarines sino también deportistas.

-Las críticas en España decían que “falta que se incluya el perreo olímpico”. ¿Qué responder?

(Ríe). Siempre habrá críticas, hay que seguir, aprovecharlo y crear nuestras propias oportunidades haciendo las cosas bien.

-¿Cuál es el valor o valores del break dance?

El break dance es importante porque es un arte, ayuda en lo emocional, a mí me hace sentir muy feliz y me relaciona con muchas personas de diferentes países. También ha rescatado a muchas personas del camino negativo y la danza ha hecho que tengan una evolución y un propósito de bien, porque conlleva disciplina, motivación, tener metas. Para ser los mejores, tenemos que entrenar, capacitarnos.

-No es un baile de fin de semana...

Conlleva entrenamiento constante. Tienes que entrenar, si es posible, todos los días. Yo trato de dedicarle, al menos, dos horas diarias, porque igual tengo que trabajar o estudiar.

-¿Lo deportivo dónde está?

En la disciplina, en la capacidad para hacer determinados movimientos y también estamos sujetos a unas reglas.

-¿Cómo es la práctica en el Perú?

Entre hombres y mujeres, hay mucha gente que practica break dance. Está Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura. En Perú no se sabe que tenemos campeones nacionales e internacionales. Si tuviéramos la oportunidad de alguna entidad o si el Gobierno se interesa en este deporte nuevo para facilitarnos los vuelos para estar en todos los circuitos previos a París, uno o más de los 14 peruanos podríamos clasificar a las olimpiadas. Perú tiene mucho talento. El break dance está en su mayor potencial. En Latinoamérica, la potencia es Brasil, que sí tiene una federación de danza deportiva, que viaja con dirigentes, fisioterapeutas, es otro nivel, su gobierno sí apuesta; en segundo plano están Colombia, México, Perú y Argentina. Pero cada país tiene su forma de hacer breaking, donde también está la identidad de bailarín.

-Y en tu caso, ¿cómo muestras tu identidad?

En México me apodaron el ‘Ronaldinho del breaking’, porque siempre sonrío, es como si nunca me cansara. Hay un movimiento que he adaptado a mi danza, que es mover los hombros, como un homenaje a mi papá, que es una persona bailarina y siempre lo vi mover los hombros. También está el hecho de que soy del norte, donde está la marinera, que es influencia. Disfruto y lo demuestro.

-¿Te dedicas solo al baile?

Antes de pandemia, sí. Pero ahora ya no; trabajo, hago servicio técnico, como gasfitería, electricidad, enchapado, pintura. Y ya después de trabajar, me dedico a entrenar. El break dance lo conocí por el baile, pero lo deportivo para mí es una nueva oportunidad de poder ser reconocido y conseguir que esto cambie para que las personas lo vean como algo positivo.

-¿Qué es bailar?

Es mi profesión, mi forma de vivir y comunicar. Es avanzar.

AUTOFICHA:

- “Soy Luis Alberto Pacheco Eche. Tengo 27 años. Nací en Guadalupe. Acabé la secundaria e intenté estudiar en mi ciudad, pero por el tema económico y porque mi mamá se enfermó, lo que afectó la economía de la familia, y también por decisión propia, salí a trabajar”.

- “Mi mayor logro fue cuando en 2019 vino una franquicia de China, donde salí campeón nacional y clasifiqué para los latinoamericanos en Argentina. Iba a estar en semifinales, y si salía ganador me iba a China, al torneo mundial, pero vino el COVID”.

- “El break dance me ha llevado por Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, México. Me encanta el funk, también el jazz y hip hop. Para este año, tengo planeado quedarme hasta fines de julio en Colombia. Bailo para la banda Pooow! y tenemos el Festival Perú Central el 30 de julio, en Huancayo”.

