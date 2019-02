¡Fue un 'rayo'! Luis Advíncula realizó increíble corrida para evitar gol del Leganés [VIDEO]

Nadie lo para. Luis Advíncula volvió a impresionar al mundo entero con su velocidad. El lateral de la selección peruana corrió varios metros para callar el grito de gol del Leganés, que era visitante ante el Rayo Vallecano por la fecha 22 de LaLiga Santander.

Martin Braithwaite recibió un balón largo en una contra del equipo foráneo. El 'Rayo' no se encontraba bien ubicado en la zona defensiva porque estaba resulto al ataque. Pero eso no fue excusa para no cuidar el arco de su compañero, Stole Dimitrievski.

Advíncula corrió sin parar y logró alcanzar a Braithwaite, que le llevaba varios metros de ventaja. El peruano le quitó el balón y el delantero del Leganés solo atinó a cometerle falta tras la opción desaprovechada.

Pese al gran esfuerzo del ex Tigres de México, Rayo Vallecano perdió 2 a 1 ante el Leganés. Martin Braithwaite fue uno de los autores de los tantos de la visita a los 36'. También convirtieron Youssef En-Nesyri (85') y Álvaro García del Rayo (83').



