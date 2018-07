Luis Advíncula se ha hecho notar tras su paso por el Mundial Rusia 2018 . El lateral de Lobos BUAP de México tuvo una notable participación con la selección peruana y ya se dice que desde Inglaterra estarían buscando los servicios del popular 'Bloqueo'.

Sin embargo, también se ha hablado mucho sobre su posible regreso a Newell's Old Boys de Argentina, club en el que militó antes de migrar a tierras aztecas.

El lateral peruano salió a desmentir cualquier especulación a través de su cuenta de Twitter, donde asegura que fue a "visitar amigos" y no a ver temas relacionados con su futuro futbolístico.

"Por favor no le mientan a la gente no vine a arreglar plata, no me junte con nadie hablar solo vine a visitar a amigos por qué me gusta rosario ojalá y algún día pueda volver, pero por favor no mientan un abrazo", sentenció.

De momento no se tiene nada concreto sobre el futuro de Advíncula , pues el compatriota podría decidir no continuar en el club mexicano, que recientemente descendió a la segunda división.