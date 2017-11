¿Luis Advíncula a Boca Juniors? Esto es lo que dijo su representante

Luis Advíncula juega en Lobos BUAP, pero su pase pertenece a Tigres UANL, de la Liga MX. Por ello, el destino del lateral derecho de la selección peruana es incierto.

Mario Rodríguez, representante del carrilero, en comunicación con Radio Ovación, aseguró que el 'Rayo' tiene el sueño de vestir una camiseta en especifico.

"Él me contó que es hincha de Boca por la familia, específicamente de su padre. Cuando tenía que ir a Perú, lo fui a buscar a Rosario y me dijo que quería ir a Buenos Aires para comprarse la camiseta. Lo tuve que llevar para que también conozca La Bombonera, él me dijo que sería lo más maravilloso vestir la camiseta de Boca", manifestó.

De acuerdo a Rodríguez, el popular 'Bolt' no pensaría dos veces antes de aceptar una propuesta del club bostero.

"Él sueña con jugar ahí. Si Boca me dice que lo traiga, Luis viene caminando, es muy fanático de este equipo. Ahora él tiene contrato con Tigres y está a préstamo con Lobos BUAP hasta julio. Suponiendo que algún club se interese, no habría complicación ya que no es caro", señaló.