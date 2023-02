Empezó a las 5 de la mañana en Italia. Pasó por Suiza y llegó a Francia a las 10 de la noche. Corrió 17 horas casi sin parar. En el camino sufrió dolores en la pierna y no le quedó otra opción que trotar por ratos. Comenzó con un clima cálido y luego vino la tormenta. Alcanzó el puesto 52 entre 2 mil corredores en la distancia de 100 kilómetros. En su categoría, de 40 años a más, fue la número 11. La competencia se dio en agosto de 2022 y entre todas las distancias y categorías agruparon a más de 15 mil atletas. Es la carrera que más horas corrió.

Lucy Mejía es una figura peruana del trail running y es parte del equipo de corredores auspiciados por Saucony, marca de zapatillas deportivas que nació en Pensilvania hace 125 años. Le ha tocado subir el Misti, cruzar la Cordillera Blanca y besar el cielo de Curitiba. La atleta huanuqueña se alista para un torneo continental en la Patagonia argentina, en abril. “Son carreras muy técnicas”, me dice. Será su primer 100 millas en un territorio de bastante frío, ríos, lagos, senderos, desniveles y lo que la naturaleza le depare.

-¿El Misti ha sido lo más difícil que le ha tocado correr?

Muy difícil, muy competitivo, pero muy bonito también. Correr a 5,800 metros sobre el nivel del mar ha sido muy duro, y en ese tipo de terrenos que son tierras de volcán se me hizo muy difícil. También por el frío. Pero hubo otras carreras difíciles, como una media maratón en Paracas, a 40 grados de temperatura; una competencia de tres días y quedé en el top 3, lo que hizo muy bonita la carrera.

-¿Dónde es más difícil correr: en el calor o en el frío?

Es distinto. Ambos han sido difíciles, pero el frío me hace sufrir más, las manos se congelan, uno quiere tomar algo y el agua está congelada, tienes que ir bien abrigado.

Lucy Mejía se alista para correr en la Patagonia.

-¿Alguna vez tuvo que abandonar la carrera?

Gracias a Dios, no. En Ayacucho estuve a punto de abandonar una carrera, pero llegué a la meta caminando. El viaje me chocó por la altura, llegué mal, se me hincharon las piernas. Terminé los 42 kilómetros caminando, trotando. Llegué entre los últimos, fue una de las carreras donde sufrí más, pero nunca la abandoné.

-Pero hubiese sido más fácil que abandone la carrera. ¿Por qué continuó?

Pensé mucho en lo que había entrenado, yo sí podía hacerlo. Abandonar la carrera no va conmigo.

-Cuando está corriendo por las montañas o las dunas, ¿qué pasa por su mente?

Al inicio se piensa que todo está bien, que el cuerpo da para todo, pero cuando uno avanza muchas horas corriendo en la montaña, a la mente se te viene todo: yo pienso en mi familia, pienso en las personas que están detrás de mí y pienso que en la meta me esperan muchas personas que me quieren. A veces pongo un poco de música a volumen bajo. A veces canto o escucho el ruido de los animales. Por ratos, paro y veo la naturaleza, y disfruto.

-¿En esa ruta que hizo el año pasado por Italia, Suiza y Francia le tocó presenciar algo particular de la naturaleza?

La naturaleza es impresionante, la montaña es como si estuviera soñando; también me topé con vacas muy bonitas... Las ciudades son impresionantes. No hay palabras para poder describir lo que ves en ese tipo de terrenos.

Lucy Mejía se alista para correr en la Patagonia.

-Usted en paralelo trabaja. ¿Por qué corre en competencias que, además, son muy exigentes?

Lo que más me gusta es correr en la montaña. Me gustan los desafíos. Si me quedara solo con el trabajo no sabría el valor que tengo. En las competencias doy todo de mí. Cada objetivo cumplido es un sueño realizado.

-¿Tener 41 años hace más complejo el trail running?

Vengo corriendo desde los 19 años, en montaña desde el 2017 y en 2018 empecé las distancias largas.

-Conforme avanzan los años usted se va exigiendo más.

Cuando otras personas tienen más años dicen que ya no pueden. Pero no, para mí es como si recién empezara, porque ya he logrado mis estudios y mi hija está grande, entonces me doy tiempo para correr, para hacer lo que me gusta; eso me da más fuerzas y parece que recién empiezo.

-¿Cualquier persona se puede animar a realizar trail running o hay que tener una condición física particular?

Nunca es tarde para empezar. Lo importante es que te guste. En estas carreras de trail uno tiene que estar conectado con la naturaleza. Por ejemplo, a mi hija no le gustaba, pero a medida que la he ido sacando de paseo a la montaña, le ha empezado a gustar poco a poco. No entras de frente a una competencia, hay que entrenar, saber el tipo de terreno, el tipo de zapatilla, la ropa adecuada. Empezar con una distancia corta, después más larga. Es un proceso.

Lucy Mejía se alista para correr en la Patagonia.

-¿Qué hay en la montaña que le atrae tanto?

Tiene vida, tranquilidad, me trae paz.

-¿Qué le enseña correr?

Se gana mucha experiencia en cada carrera. También está el compañerismo. Todo suma.

-¿La hace más fuerte?

Claro, mental y físicamente porque gracias a este deporte he valorado muchas cosas... Mi hija está orgullosa de mis resultados, me ve ganar, que todos los días entreno, me acompaña.

-Usted es un ejemplo para ella.

Sí (sonríe con timidez). A ella le gusta bastante la gimnasia, pero también le gusta lo que hago y comparte conmigo la misma alegría.

AUTOFICHA

- “Soy Lucy Mejía Campó. Tengo 41 años. Nací en la provincia de Huamalíes, Llata, a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Viví ahí hasta los 12 años y luego me vine a estudiar a Lima, mis hermanos me trajeron. Uno de mis hermanos en su momento fue un atleta profesional”.

- “Mi hermano, Arturo Mejía, corría en la calle y pista atlética. Él se iba a sus competencias y yo iba tras él para cuidarle la mochila y así empecé; luego me inscribí, me animó y corrimos los dos. Estudié Administración de Empresas y luego Diseño de Modas”.

- “Trabajo en negocios de mi hermano, todo lo que es la parte construcción, de lunes a viernes; y los fines de semana me desaparezco en la montaña. Mi primera carrera del año será en Ruricancho, que está en San Juan de Lurigancho, serán 45 kilómetros; luego viene Brasil, Huaraz, Marcahuasi y más”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR