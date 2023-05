Lucciana Pérez está viviendo su mejor año en la alta competencia del tenis internacional, categoría junior. Sin embargo, a sus 17 años demostró tener coraje de sobra para plantarse en la Billie Jean King Cup (Copa Mundial femenina de la disciplina) y ganar todos sus partidos en singles, incluso contra María Fernando Herazo, 399 de la WTA. ‘Lu’ tendrá quizá que mejorar algunos aspectos en en su técnica, pero no en lo que se refiere a actitud, pues eso “no se negocia”, según cuenta en esta entrevista

Lucciana cuenta con un equipo de trabajo integrado por Américo Venero, Sergio Monges, Diego Betancourt y Silvana Durand, responsables también de su gran momento en este deporte

Lucciana Pérez. Foto: tenis al maximo/ jorge salinas

- Lucciana, ¿Cómo entraste al mundo del tenis? Tengo entendido que desde muy chica...

Sí, empecé a los 4 años con mi abuelo Miguel, papá de mi mamá. Él me enseñó a jugar al tenis en el Club Regatas, y desde entonces me encantó.

- Siendo mujer en un país donde el tenis no llega a ser masivo, ¿tuviste algún problema durante tus inicios ?

No, cuando era chica yo practicaba muchos deportes en el club: gimnasia, natación, basquetbol en las mañanas, y por la tarde siempre hacía tenis. Poco a poco me fui enganchando y se volvió el deporte que más me gustó, hasta ahora.

-¿Por qué tenis y no natación o basquet? ¿Qué fue lo que te convenció?

El tenis es un deporte que al final resuelves tú sola, sobre todo en los singles que me gustan más que el dobles, para ser sincera. La disciplina te enseña a resolver lo que se presente en la cancha, pero también aprendes cuestiones para la vida en general, eso es lo que me encantó.

- Precisamente, hace 2 semanas venciste en singles a María Fernando Herazo, colombiana que ocupa el puesto 399 en la WTA. Considerando que tú aún no compites en el circuito de mayores, ¿qué significó para ti esta victoria?

Fue muy complicado, yo ya había escuchado de ella y la había visto jugar en los Juegos Odesur de Asunción 2022, de hecho ella ganó la medalla de oro allí. Yo sabía que iba a ser un encuentro duro, pero la presión la tenía mi rival, a mí me tocó salir a jugar mi juego, matar, y estar muy concentrada en las oportunidades que me iba a dar el partido. Jugué bastante bien, vengo con confianza... y así se dio el triunfo.

APRENDO MUCHO DE TODOS

- ¿Quiénes son tus referentes en el tenis peruano y mundial?

En mujeres es Laura Arraya, la capitana del equipo peruano de tenis femenino que llegó a ser 14 del mundo en la WTA. Para mí tenerla ahí sentada conmigo en la semana de la Billie Jean King Cup fue increíble, aprendí muchísimo. En hombres es Juan Pablo Varillas. A nivel internacional sigo a Iga Świątek, número 1 del mundo, y en hombres, a Rafael Nadal.

- Mencionaste a Rafa, y tú, más allá de las cualidades técnicas, eres muy competitiva para sobreponerte a las adversidades durante los partidos. ¿Trabajas el aspecto mental con un coach o algún psicólogo?

Es parte de mi cuerpo técnico. Trabajo con una psicóloga que se llama Silvana Durand hace varios años, ella me ha ayudado a desarrollarme y a mejorar mi actitud en momentos claves de los partidos, cuando las cosas no van tan bien... Es cuando la ‘garra’ debe aparecer para ‘seguir viva’ en los encuentros.

- ¿Cómo tomas la competencia con Romina Ccuno o Anastasia Iamachkine? Ustedes son las primeras raquetas del Perú, a pesar de tus 17 años

Aprendo mucho de todas, cada una posee cualidades positivas en su experiencia personal. Es una competencia sana, ellas son mayores que yo, ‘Nastu’ me lleva casi 5 años y ‘Romi’ 3 años. A Anastasia, cuando era más chica, antes de que se fuera a la universidad, la veía jugar en la federación, pero no la conocía personalmente. Ahora a las 2 las conozco de cerca y eso es positivo.

Lu se coronó campeona en singles y dobles del J300 de Santa Cruz./ Foto: Federación Peruana de Tenis

- ¿Cómo te hace sentir estar entre las 8 mejores tenistas del mundo de la ITF?

Creo que es el fruto de un trabajo duro, que viene desde hace varios años, esa preparación se refleja en los resultados y en la confianza que poseo ahora. Este verano pude hacer una importante pretemporada que me sirvió para potenciar mi estado físico y así concretar la preparación que vengo realizando.

- Lograste ganar 3 campeonatos J300 en una semana durante el mes de marzo, ¿qué significan esos primeros títulos en la ITF?

Son títulos a nivel junior todavía, 3 semanas bastante duras. Ni yo me imaginé un comienzo de año tan positivo, pero fueron jornadas muy exigentes en el aspecto físico que se sintieron más en Lima después de tantos partidos en Colombia. La motivación de jugar en mi país junto a mi familia y amigos fue muy importante para conseguir la victoria, en Bolivia me tocó defender el título del año pasado y tenía una presión extra, pero intenté dar lo mejor de mí. Sea cual fuese el resultado, la actitud no podía fallar.

- ¿Piensas dar el salto a los torneos WTA pronto o piensas seguir gnando experiencia en la ITF?

Este es mi último año de junior, entonces voy a ir combinando poco a poco torneos 15 mil de la WTA. Ahora que voy a viajar a Europa para disputar el Roland Garros, aprovecharé para disputar algunos torneos de mayores e ir combinándolos con otros ITF en lo que queda del año.

- ¿Sientes ansiedad por participar en un Roland Garros?

Lo tomo con mucha calma. Hay que prepararse día a día, venimos haciendo un buen trabajo tanto en la parte física como en la técnica para llegar bien a la competencia. Tengo muchas ganas de ir a jugar.

- Hablemos de la Billie Jean King Cup. Junto a Anastasia tuviste una participación excepcional, ganando todos los partidos que disputaste en singles y ayudando a que Perú permanezca en el Grupo Mundial I. ¿Qué tal la experiencia?

Fue una semana fantástica, soñada. Creo que jugué un muy buen tenis, pero algo que me ayudó mucho fue sentarme con Laura Arraya y Sergio Galdos, quien fue a apoyarnos a esa semana, los que me dijeron que yo no tenía ninguna presión, así que trate de mostrar mi mejor juego y disfrute de la copa mundial. Fueron palabras claves para mí para manejar la presión de la competencia, yo tenía todas las ganas de ganar mis encuentros, pero lo llevé poco a poco. Estoy aprendiendo a manejar la presión de jugar por tu país y representarlo.

- ¿Qué crees que faltó en dobles para sumar más puntos allí?

Nos tocó una experiencia dura. Con Colombia, por ejemplo, tuvimos que ser realistas porque ellas ganaron un WTA y juegan juntas hace mucho, nosotras dimos pelea en el segundo set y pudimos ganarlo, pero se nos fue el partido por detalles. Era la primera vez que jugábamos juntas y estamos compenetrándonos. Con ‘Nastu’ ya tenemos experiencia jugando juntas, ganamos un par de dobles y perdimos otro par, pero nos quedamos tranquilas porque dimos lo mejor para intentar ganar todos los partidos.

EL CIRCUITO PROFESIONAL

- Hablando de tu futuro y tus objetivos en el tenis ¿Planeas dedicarte solo a tu carrera profesional o te gustaría formarte académicamente?

Todavía no lo tengo muy claro, pero lo que sí se es que quiero entrar al circuito profesional. Todavía estamos tomando la decisión de ir a una universidad porque es un asunto familiar que veo con mis padres. En todo caso, así vaya a estudiar, quiero seguir jugando tenis, llevando ambas en paralelo. No creo que sea tan difícil, aunque era distinto en el colegio: tenía que estudiar y entrenar, con lo que gané cierta madurez y disciplina.

- ¿Qué consejo le darías a las chicas que quieren entrar al tenis competitivo?

Trabajar muy duro y tener paciencia. A veces las cosas no se dan como uno quiere, pero es entonces cuando se debe seguir entrenando y trabajando. Los objetivos se alcanzarán en su momento





Lucciana Pérez viene preparándose con Américo ‘Tupi’ Venero, recordado excapitán de la selección peruana durante la Copa Davis 19XX . A sus 17 años, Luciana ya figura entre las diez mejores tenistas del mundo en la categoría junior de la ITF y se prepara para dar pelea en las eliminatorias del Roland Garros, uno de los torneos más importantes del circuito tenístico internacional.