El surf peruano volvió a dar la hora en el mundo después de competir en los Juegos Olímpícos de Tokio 2020 y esto gracias a la participación de Lucca Mesinas. Mesinas, de 25 años, llegó hasta los cuartos de final del evento e impresionó a más de uno en la playa Tsurigasaki, donde en su mayoría compitieron los mejores surfers del planeta, los que militan en la World Championship Tour (WCT), que funciona como una especie de primera división en la Liga Mundial de Surf (WSL). Tras esa experiencia, el mancoreño se dijo “estás a su nivel, puedes lograr estar en el CT como ellos”. Hoy, Lucca está a un paso de concretar ese objetivo, el sueño que todo surfer quiere alcanzar, el de correr en la élite de esta disciplina deportiva.

Mesinas viene de conseguir un valioso quinto lugar en el Quiksilver Pro France, con el que obtuvo 5 mil puntos y escaló a la séptima casilla del ranking del Challenger Series, el nuevo formato de segunda división de la WSL y que determina que solo los doce primeros de su clasificación mundial accedan el próximo año a la WCT. “Por resultado, por score, la participación en Francia ha sido la mejor. Estuve corriendo bastante sólido, muy bien y fue el mejor resultado de las tres primeras fechas del Challenger. En otra playa donde yo me sentía muy bien era en la del US Open, en California (Estados Unidos), pero lamentablemente tuve una ronda donde las emociones me jugaron en contra porque competí contra otro peruano y eso no me ayudó mucho. Cometí algunos errores”, sostuvo el mancoreño.

Ahora, el último obstáculo del campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 será el Haleiwa Challenger, del 26 de noviembre al 7 de diciembre, en Hawái. Ahí, Mesinas buscará convertirse en el segundo peruano en llegar al World Championship Tour, después de Sofía Mulanovich, que inclusive se proclamó campeona del prestigioso circuito en la temporada 2004. No será nada fácil, pues el ranking está apretado y todo puede suceder en el cierre del campeonato.

“Llegar a los cuartos de final en Hawái me dejaría prácticamente dentro. No puedo dejarlo a la deriva y pensar en que los que están detrás de mí les va a ir mal. Si son semis o final mucho mejor. Del puesto siete al doce está todo peleado, con poca diferencia de puntaje. Gente que está detrás de mí puede tener una o dos rondas mejor que yo y me pasa. Entonces, si me va a mal me pueden dejar prácticamente fuera. La meta es clasificar al CT, que es quedar entre los doce primeros del ranking”, comenta el nuevo representante del surf peruano.

Eso sí, sabe que el aspecto mental tiene un papel importante de cara a la parada final. “Hawái es un lugar difícil. Las olas donde compites es bien difícil también, frente a hawaianos que son buenos. No siento que tengo presión. Todo este año he corrido sin presión y ha dado resultados. Voy a entrar al agua a dejar todo, pase lo que pase, a representar a mi país de la mejor manera. No voy a estar pensando en lo que pasará porque a veces sucede y te juega en contra. Es mejor centrarse en el presente, entrenar y mejorar. Estoy muy relajado y disfrutando de este gran momento que estoy viviendo”, concluye.

FORMATO DE CLASIFICACIÓN

La pandemia del coronavirus también afectó la organización de eventos de la Liga Mundial de Surf (WSL) alrededor del mundo. Sin embargo, también le dio nuevas oportunidades a los surfers que buscan acceder a la WCT, como es el caso de Lucca Mesinas, Alonso Correa (puesto 26 en la segunda división) y Miguel Tudela (111°). Y es que la WSL desde este año le dio inicio al Challenger Series, un campeonato de clasificación que se divide, al menos esta temporada, en solo cuatro fechas, y donde compiten 96 surfers varones y 64 damas, que ocupen los primeros lugares del ranking de la World Qualifying Series (WQS), que desde ahora se corre a nivel regional (como Norteamérica, Sudamérica o Europa).

“Antes había este mismo tipo de campeonatos, con los mismos puntos, pero ahora lo han dividido en dos etapas, donde primero corres los QS de tu región y por tu región clasificas a estos Challenger Series, que son cuatro o cinco eventos. Me parece chévere que lo hayan separado así, porque vas solo con una meta de que te vaya bien en estos campeonatos y sabes qué playas van a ser y que no son tantos eventos. Antes, cuando hacíamos los QS eran muchas playas por todo el mundo y como que al final te alterabas porque tenías que irte de un lugar a otro y viajar todo el año. Ahora existe mayor descanso y me gusta mucho más”, señala Mesinas.

PENSANDO EN EL PERÚ

Lucca Mesinas no solo ve su posible clasificación a la WCT como un logro personal, sino también de forma colectiva a favor del surf peruano. “Una vez que uno entra es como que el país se llena de confianza y la gente escucha más al surf, le incitas a conocer y a practicarlo. Me gustaría poder ayudar a los niños a cumplir sus sueños. En verdad, esa es una de las metas más grandes que tengo. Inclusive, de haber un peruano en la élite generaría más apoyo, se abren más puertas. La empresa privada y las autoridades de nuestro país se animarían a organizar más torneos de la WSL, como los Challenger Series o los QS. Eso serviría para nuestros surfers y podría generar más clasificaciones al CT. Conocer tus olas te ayuda un montón, para tener un mejor resultado”, indica el surfer de Máncora.

Lucca llegó a esta etapa tras acabar primero en su serie y luego eliminar al italiano Leonardo Fioravanti. (Foto: Claro Sports)

Por otro lado, Lucca también ya se enfoca en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde espera revalidar el oro logrado en Punta Rocas, en Lima 2019. “De todas maneras quiero estar en Santiago 2023, pero primero es clasificar, esa es la meta y luego tener una muy buena actuación como en Lima 2019 y Tokio 2020. Además, también quiero estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los panamericanos y las olimpiadas me parecen campeonatos muy increíbles, me gustan mucho, representar a tu país en campeonatos de esa magnitud es maravilloso y mi meta es estar en ambos”, apunta Mesinas.