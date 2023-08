En los últimos años, nuestro continente ha padecido tremendamente la ausencia de los ‘nueves’, de los goleadores natos, de los artilleros, de los inflarredes y demás nombres que hace bastante hemos dejado de usar, no porque queramos ignorarlos, sino porque no están, no habitan más en nuestra —alguna vez— fertilísima Sudamérica.

El ‘nueve’ es una especie en extinción y, sin duda, la Conmebol debería tomar cartas en el asunto e, inmediatamente, crear un sistema de protección para este raro ejemplar, cada vez menos visto desde Punta Gallinas, hasta el Morro de Santa Águeda.

Según expertos, los últimos ‘nueves’ de los que se tiene registro fueron un tal Suárez, un Guerrero y un tal Falcao, entre algunos otros pocos, pero no más. Nada más. Es tanta nuestra carencia que, escudándonos en convenios internacionales, pudimos “repatriar” un último modelo proveniente de Turín, que rebautizamos como ‘Lapagol’. Nos ayuda, pero su avanzada edad y lesiones nos hacen cuestionar nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro.

En ese triste y desértico contexto, surgieron noticias de dos grandes avistamientos en la Amazonía sudamericana: se trata de dos ejemplares bastante jóvenes, pero con muchísima esperanza de vida que, inclusive, ya han sido adquiridos por dos de los equipos de conservación y potenciación más grandes del mundo con la promesa de devolverlos sanos, salvos y maduros cada vez que los convoquemos.

El primer nuevo ‘nueve’ se llama Vitor Roque y el segundo Endrick. Los brasileños de 18 y 17 años, respectivamente, son la esperanza de toda una raza que se consideraba casi extinta en nuestro gigante continente. Ambos serán los encargados de finalizar todos los ataques de la verdeamarela, llevándola o añadiéndola, porque el último toque, mordida o zarpazo debe tener sus nombres.

Para entenderlos mejor y reconocer la real dimensión de estos dos ‘nueves’ hallazgos, conversamos con un viejo animal del área, el goleador histórico de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y que, a punta de axé, conquistó a todo el Perú con sus lujosas anotaciones llenas de regates y causantes de muchas frustraciones rivales, Julinho, quien fue bastante escéptico con ambos.

“Vitor Roque es un nueve diferente, al estilo del Brasil de hoy (chato), no como Ronaldo o Luis Fabiano. Junto con Endrick, los dos son muy buenos jugadores, pero tendrán un camino muy similar al de Vinicius y Rodrygo (extremos). Los dos van a sufrir y van a demorar bastante en adaptarse. Por eso, no creo que lleguen al Real Madrid y al Barcelona directo a romperla”.

“Es más, y no tengo miedo de decirlo, no sé si lleguen a jugar como centrodelanteros. Posiblemente, terminen haciéndolo por las bandas o de falsos nueve. Ambos tienen mucha velocidad, potencia y goles”, vaticinó Julinho con poca fe, pero con una voz llena de deseo de que eso pueda cambiar en un futuro cercano por el bien de nuestro fútbol sudamericano.

Mirada diferente a la de Bica, otro gigante del área que vio el fútbol peruano, campeón con Sporting Cristal y Universitario en el año 1995 y 2000, respectivamente. Él, como buen scout, está acostumbrado a viajar por el continente en búsqueda de nuevos valores, de nuevos talentos, de nuevos jugadores y de nuevos ‘nueves’, como él algún día lo fue y a gran nivel.

“Muchos se preguntan cómo pueden valer tantos millones jugadores de solamente 17 o 18 años y la respuesta está en las divisiones menores de Brasil, que te forman de tal manera que, cuando llegas a esas edades, ya estás completamente listo para jugar en Primera División, en la Copa Libertadores o en la Sudamericana”.

El ojeador u olheiro, como le llaman en su natal Brasil, no se quedó ahí y graficó el juego de ambos con una pequeña (gran) comparación: “Para mí, Vitor Roque es lo mismo que Ronaldo, el fenómeno, porque aguanta mucho, es fuerte, tiene buena derecha, izquierda, cabeza, pecho y control. Él es mucho mejor que Endrick en todos los sentidos”.

“Endrick es un zurdo con bastante técnica y con una forma distinta de jugar: tiene velocidad, arranques de izquierda a derecha y cabecea muy bien. Es como Hernán Crespo o Batistuta. Es el tipo de jugador que lucha todas las pelotas y que pica muy rápido dentro del área, por lo que es un futbolista que tiene mucho para darle al fútbol mundial”, alertó Bica.

La discusión sobre cómo debe ser un ‘nueve’ había quedado tanto en el olvido que hoy los expertos están totalmente divididos de qué es lo que necesita el ecosistema de nuestra —alguna vez— fertilísima Sudamérica para volver a crecer, para resurgir y volver a poner al planeta fútbol a nuestros pies.

Sin embargo, hay un experto más que citar a pesar de que, curiosamente, no era ni brasileño ni centrodelantero, pero sí el que más entendía sobre la selección natural y la evolución de las especies en nuestra querida tierra, el geólogo y explorador inglés Charles Darwin, quien avisó que “no será el más fuerte de las especies el que sobrevivirá ni tampoco lo será el más inteligente, sino aquel que sepa adaptarse mucho mejor a todos los cambios”.