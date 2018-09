En su mente aún están presente los errores que cometió en la final de Champions League 2018-18 cuando Real Madrid alzó la decimotercera copa de su historia y en la que se le culpó por el resultado. Loris Karius habló de todo con el diario Bild de Alemania y le mandó un mensaje a Sergio Ramos, jugador merengue.

El portero aseguró que "nadie sabrá hasta qué punto (sus errores) se debieron a la lesión" que sufrió en el choque ante Real Madrid. Recordemos que el portero chocó con el defensor y capitán de Real Madrid causándole, según el Hospital General de Massachusets, una conmoción.

"No sé si Sergio Ramos, que nunca me ha pedido perdón, lo hizo a propósito. Sólo lo sabe él y ya no es importante saberlo. Los exámenes a los que me sometí demostraron que tenía un déficit visual. En condiciones normales, errores como ese no me los explico", aseguró el hoy portero de Besiktas en entrevista con el rotativo alemán.

Los errores, que él aclaró que "no es una justificación, solo una explicación", le dieron a Real Madrid el título número 13 en la historia de la Champions League y dejó a Liverpool con el sinsabor de haber podido lograr algo más que el título de finalista.

Hoy, el portero de 25 años es titular en Besiktas de Turquía donde espera relanzar su nombre y volver pronto a la élite del fútbol mundial.

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO