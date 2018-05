Loris Karius: "No he dormido hasta ahora"

Loris Karius , portero alemán del Liverpool , emitió un emotivo mensaje tras ser señalado por propios y extraños como el principal culpable de la derrota de los 'Reds' en la final de la Champions League .

"Realmente no he dormido hasta ahora, las escenas siguen corriendo a través de mi cabeza una y otra vez. Estoy infinitamente apenado por mis compañeros de equipo, por los fans, y por todo el personal. Sé que lo arruiné con los dos errores y los dejé caer", escribió este domingo el arquero a través de las redes sociales, donde recibe amenazas de muerte.

En comunicación con el diario 'The Telegraph', una portavoz de la policía de Merseyside anunció que las intimidaciones contra Karius no pasarán desapercibidas. "Nos tomamos muy en serio estos mensajes y cada uno de ellos será objeto de una investigación", aclaró.

No obstante, el guardameta germano no se enfoca en los amedrentamientos que recibe y reiteró sus disculpas a todo el entorno de Liverpool por los dos graves errores que cometió en Kiev , durante la definición del título de la Liga de Campeones , que fueron penalizados por Real Madrid .

"Como dije me gustaría volver atrás el tiempo pero eso no es posible. Es aún peor, ya que todos nos sentimos que podríamos haber golpeado Real Madrid", indicó Loris Karius . "Gracias a nuestros increíbles fans que vinieron a Kiev y me respaldaron, incluso después del partido. No lo tomo por sentado y una vez más me enseñaron la gran familia que somos. Gracias y volveremos con más fuerza", agregó el cuestionado cancerbero.