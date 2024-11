'Loco' Vargas sobre Valera en la Selección: "No estaba a la altura de la jerarquía"

Luego de que Paolo Guerrero recibiera críticas por su rendimiento con la Selección Peruana, Juan Manuel Vargas salió en su defensa. Pero así como defendió a uno de los delanteros de la 'bicolor', también apuntó contra otro: Alex Valera.

En declaraciones al programa Playzon Sports, Vargas destacó que el bajo rendimiento no fue exclusivo de Guerrero, sino de todo el equipo peruano. Según el exjugador de Fiorentina, las falencias en el mediocampo fueron determinantes.

“Paolo no tenía llegada, los delanteros no estaban bien alimentados, entonces qué pasaba, la defensa salía jugando y hacían toquecito y toquecito por los lados. El medio no estaba”, señaló Vargas.

El exfutbolista también cuestionó la participación de Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, señalando que el joven artillero no estaba preparado para un partido de tal magnitud.

"(Alex) Valera es un delantero muy bueno, pero el chico no estaba a la altura de la jerarquía de ese partido, lo veía corriendo y no era para ese partido”, enfatizó.

Por otro lado, Vargas fue crítico con las decisiones de Jorge Fossati en cuanto a la estrategia y los cambios realizados durante el encuentro.

“Si vas a esperar 50 o 60 minutos y vas a seguir en lo mismo, no hace cambios, no das otro aire. En cuanto al partido, pudo hacer cambios antes, pero fueron los mismos. Entró (Gianluca) Lapadula por Guerrero y no hizo nada de lo poco que hizo Paolo cuando estuvo en el campo. No es por el jugador, es que no tiene otra idea”, afirmó.

