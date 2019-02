¿Lo llamará Gareca? Alexis Arias confesó que quiere volver a la selección peruana

Alexis Arias es el hombre del momento en FBC Melgar. Su juego ha levantado mucho en estos últimos meses y los hinchas arequipeños piden que vuelva a la selección peruana . ¿Habrá tomado nota Ricardo Gareca ?

En conversación con radio Ovación, el joven volante se animó a expresar sus ganas de vestir la blanquirroja nuevamente. Su gol en la ida contra Universidad de Chile en Arequipa ha elevado su confianza.

"Es una revancha que tengo, en realidad la convocatoria pasada no me fue bien. Con estos partidos internacionales, el profesor Gareca podrá ver mi desenvolvimiento y si me vaya a necesitar en algún momento. La confianza que me da el profesor Pautasso me ha ayudado mucho. Siempre trato de dar lo mejor para ser considerado en la selección", dijo Alexis Arias.



El jugador 'dominó' fue una de las piezas clave en la clasificación de Melgar a la tercera fase previa de la Libertadores. En el camino dejaron de lado a un poderoso del continente: la 'U' de Chile.

"Se sintió el calor, no sentimos mucho el miedo escénico. Sabíamos que si hacíamos nuestro fútbol, capaz la gente se iba a bajar un poco. Entonces, en el primer tiempo, donde tuvimos más opciones de gol, no se sintió la presión de la hinchada. En el segundo tiempo, se levantaron un poco más, pero aún así pudimos resolver y nos fuimos con un empate", señaló sobre el partido de vuelta de este miércoles. A Melgar le bastó la igualdad sin goles para pasar a la siguiente instancia con un global de 1-0 a favor.



