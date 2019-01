Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 por fecha 23 de Premier League

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 23 de la Premier League, este sábado 19 de enero desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



El líder Liverpool recibirá a Crystal Palace en busca de una victoria que lo ayude a dar un paso más hacia el título de la Premier League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Anfield.

Liverpool vs. Crystal Palace: horarios del partido



Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 12:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

España - 4:00 p.m.



Con 57 puntos, Liverpool se mantiene al frente de la clasificación, con una diferencia de cuatro unidades respecto a su más cercano perseguidor, Manchester City. Los 'Reds' tropezaron hace un par de jornadas justamente ante los 'Citizens', pero se recuperaron con un triunfo sobre Brighton.

"Nuestra próxima 'final' es contra Crystal Palace, y realmente tenemos que tomar este partido como si fuera una final", indicó el jugador de Liverpool, Fabinho, demostrando la importancia del encuentro.

Crystal Palace (14° con 22 puntos) podría ser la decimonovena víctima de Liverpool en lo que va del certamen. Las 'Águilas', sobre el papel, parecen ser un rival accesible, aunque tratarán de demostrar que no es tan así y buscarán hacer respetar la casa para trepar en la tabla.

Liverpool vs. Crystal Palace: probables alineaciones

Liverpool : Alisson Becker, James Milner, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Roberto Firmino, Xherdan Shaqiri, Sadio Mane y Mohamed Salah.

Crystal Palace: Julian Speroni, Aaron Wan-Bissaka, James Tomkins, Mamadou Sakho, Patrick Van-Aanholt, Cheikhou Kouyate, Luka Milivojevic, James McArthur, Max Meyer, Andros Townsend y Wilfred Zaha.