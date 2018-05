( EFE). AS Roma persigue completar un nuevo milagro deportivo contra el Liverpool en la vuelta de semifinales de la Champions League, tras el 2-5 sufrido en la ida, e irá a por una remontada que tendría como premio la final del 26 de mayo en Kiev.

Es un reto ilusionante para la 'Loba', que no llegaba tan lejos en este torneo desde hace 34 años y que ya remontó en esta campaña tanto en los octavos de final, contra el Shakhtar Donetsk, como en los cuartos, cuando firmó una hazaña contra el Barcelona.

Hasta el minuto 80 del choque contra el Liverpool en Anfield, con el 5-0 a favor de los ingleses, el Roma estaba casi definitivamente sentenciado, pero los goles marcados en el tramo final por el bosnio Edin Dzeko y el argentino Diego Perotti le devolvieron esperanzas.

Para sellar su pase a la final, el conjunto de la capital italiana necesita imponerse al menos por 3-0, una goleada que este año el Roma ya endosó al Chelsea, en la fase de grupos, y al Barcelona, en los cuartos, cuando remontó un 1-4 adverso.

Es precisamente desde las sensaciones de esa histórica remontada contra los catalanes que el Roma quiere salir para imponerse ante el Liverpool, y lo hará en un Estadio Olímpico que se ha convertido este año en Europa en un fortín inexpugnable.

De hecho, ningún equipo europeo ha logrado marcar este año en el coliseo capitalino; allí se hundieron el Chelsea, el Barcelona, el Qarabag y el Shakhtar y solo el Atlético de Madrid logró salir vivo, aunque sin pasar del 0-0.

Por su parte, el Liverpool llega avisado de la mística del Olímpico, por lo que los de Jürgen Klopp no pueden confiarse si quieren acceder a su primera final desde 2007.

Los 'Reds', favoritos de la serie, tras reservar efectivos este fin de semana ante el Stoke City, llegan a Roma con la importante baja de Alex Oxlade-Chamberlain, lesionado para el resto de la temporada en el partido de ida, por lo que el holandés Georginio Wiljnaldum tomará la batuta en el centro del campo junto al capitán Jordan Henderson.

Alineaciones probables

Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Under y Dzeko.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner; Mané, Salah y Firmino.

