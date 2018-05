Liverpool y AS Roma protagonizarán un electrizante partido en la capital de Italia para definir a uno de los finalistas de la Champions League. Ambas escuadras se jugarán todo por el todo este miércoles (EN VIVO | ONLINE | 1:45 p.m. | FOX SPORTS | ESPN) en el Estadio Olímpico de Roma.

Jürgen Klopp y Eusebio Di Francesco no dejarán nada al azar para el determinante duelo por la vuelta de la semifinales del torneo más importante de Europa.

Ambos técnicos mandarán a sus mejores hombre al campo de juego y el pronóstico, pese a la victoria de los 'Reds' en Anfield, es reservado.

Los dos goles que la 'Loba' anotó en el partido de ida podrían ser determinantes en el resultado global, pues, con un marcador 3-0, que no es ajeno para el conjunto romano, podría asegurar su pase a la gran final disputada en Kiev.

"Tenemos ganas de hacer un nuevo milagro. Debemos creer; con la mentalidad, con este público, esta pasión, tenemos ganas de hacer un nuevo milagro. Jugamos una semifinal de la Champions, ante 60.000 espectadores, por lo que hay que esperar un equipo combativo que lo ofrezca todo. Después cualquier cosa puede pasar; 4-1, 0-0... Lo que quiero ver es entusiasmo, ganas de superar el obstáculo", señaló Di Francesco en conferencia de prensa.

Además, el técnico de la Roma fue enfático en resaltar que sus jugadores no pueden enfocarse solamente en marcar a Mohamed Salah, figura del Liverpool.

"No puedo poner a todo mi equipo a marcar a Salah. Sabemos que es muy fuerte en la verticalidad. Debemos leer mejor algunas situaciones pero no podemos poner a tres jugadores con él. Espero que Dzeko pueda ser decisivo como lo fue Salah, con sus cualidades, puede serlo", precisó.

Salah, estrella de los 'Reds', jugó dos temporadas en la 'Loba'.(GETTY) Salah, estrella de los 'Reds', jugó dos temporadas en la 'Loba'.(GETTY)

Por su parte, Jürgen Klopp no contará con Zeljko Buvac, quien fue su mano derecha por 17 años. Según los primeros indicios, la relación de ambos se habría desgastado en las últimas semanas y, a dos días del encuentro, el entrenador serbio decidió dar un paso al costado.

(GETTY) Klopp sufrió un baja sensible en su comando técnico. (GETTY)

Los 'Reds' se perfilan como los favoritos del encuentro; sin embargo, la Roma, acostumbrada a lograr hazañas en esta Champions, tiene el claro objetivo de jugar la gran final en Kiev.

LIVERPOOL VS. AS ROMA

HORA: 1:45 p.m.

CANAL: FOX SPORTS Y ESPN

HORARIOS EN EL MUNDO



Perú – 1.45 pm

México – 1.45 pm

Colombia – 1.45 pm

Ecuador – 1.45 pm

Bolivia – 2.45 pm

Venezuela – 2.45 pm

Paraguay – 2.45 pm

Argentina – 3.45 pm

Chile – 3.45 pm

Uruguay – 3.45 pm

España – 8.45 pm

