Liverpool vs. AS Roma: FECHA, HORA Y CANAL del partido por la Champions League

Liverpool y AS Roma se enfrentan EN VIVO este miércoles por el vuelta de la semifinales de la Champions League . El encuentro se presenta como uno de los más emocionantes de la jornada futbolística.

El determinante partido entre el Liverpool y AS Roma se jugará a las 1:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de FOX Sports (501 de Movistar, 604 DirecTV y 61 de Claro) y ESPN (504 de Movistar, 621 de DirecTV y 64 Claro TV).

Tras perder 5-2 en el partido de ida, el cuadro dirigido por Eusebio Di Francesco , aprovechando su condición de local, buscará voltear el marcador global.

Los dos goles marcados en Anfiel le dan esperanzas la 'Loba' de revertir la serie y tentar la gran final que se disputará en Kiev.

Por su parte, el elenco de Jurgen Klopp, con un ventaja de 3 goles en le primer encuentro, intentará salir airoso de la capital italiana.

El infartante encuentro definirá a uno de los finalistas de la reciente edición de la Champions League, el otro será definido en el duelo entre Real Madrid y Bayern Munich.

LIVERPOOL VS. AS ROMA

EN VIVO | ONLINE

HORA: 1:45 p.m.

CANAL: FOX SPORTS Y ESPN

HORARIOS EN EL MUNDO

Perú – 1.45 pm

México – 1.45 pm

Colombia – 1.45 pm

Ecuador – 1.45 pm

Bolivia – 2.45 pm

Venezuela – 2.45 pm

Paraguay – 2.45 pm

Argentina – 3.45 pm

Chile – 3.45 pm

Uruguay – 3.45 pm

España – 8.45 pm

LIVERPOOL VS. AS ROMA: EN VIVO POR INTERNET



Sigue la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del minuto a minuto del LIVERPOOL VS. AS ROMA por las semifinales de vuelta por la Champions League 2017/2018 a través de la web de Perú21 , partido se jugará en el Estadio Olímpico de Roma.