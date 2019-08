Liverpool vs. Arsenal EN VIVO partido por la Premier League

Liverpool vs. Arsenal EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la tercera jornada de la Premier League en el estadio de Anfield desde las 11:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Liverpool y Arsenal será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Liverpool y Arsenal, los únicos clubes que consiguieron ganar sus primeros dos compromisos en el certamen, serán los protagonistas del encuentro más emocionante de la tercera jornada este sábado 24 de agosto.

Los ‘Reds’ de Jürgen Klopp vencieron a Southampton (2-1) y Norwich City (4-1) en el arranque de la temporada 2019-20 de la Premier League. Los ‘Gunners’, por su lado, derrotaron a Newcastle (1-0) y Burnley (2-1).

Arsenal tiene nombres importantes en la ofensiva, pero la producción goleadora -hasta el momento- ha sido baja: solo tres tantos en las dos presentaciones. Pero, luego del pasado duelo, esperan mejorar los números.

De hecho, contra el Burnley cuando, arropado por el Emirates Stadium, el técnico español Unai Emery decidió dar entrada de inicio, por primera vez juntos, a Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang y Dani Ceballos

La mezcla resultó efectiva y dos asistencias del mediocampista español, aunque de autoría discutible, surtieron al gabonés y al francés para que anotaran los goles del triunfo y mantengan al Arsenal colíder.

El Liverpool ha logrado el pleno con más eficiencia y acierto goleador, gracias a las apariciones de Sadio Mané o Mohamed Salah. Sus piezas están ya engrasadas y la ausencia en la portería de Alisson Becker apenas se ha notado.

Liverpool vs. Arsenal: horarios del partido

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

México 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m.

Paraguay 12:30 p.m.

Chile 12:30 p.m.

Venezuela 12:30 p.m.

Argentina 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m.

Brasil 1:30 p.m.

España 6:30 p.m.



Liverpool vs. Arsenal: posibles alineaciones

Liverpool : Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mané, Firmino.



Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Pépé, Ceballos, Aubameyang, Lacazette.



Liverpool vs. Arsenal: ¿Cómo llegar al estadio?

Con información de EFE