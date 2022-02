Sergio Agüero y Lionel Messi comenzaron su amistad cuando formaron parte de la selección sub-20 de Argentina en 2005. Desde ese momento, ambos se volvieron inseparables y llegaron a jugar juntos en el equipo mayor de la ‘Albiceleste’. Ellos levantaron la Copa América 2021 y también sufrieron al perder la final del Mundial Brasil 2014.

Mediante su cuenta de Twitter, el exfutbolista de Manchester City contó los momentos más divertidos con la ‘Pulga’. “¿Cuál es tu historia más divertida con Messi?”, fue una de las preguntas de usuario y el ‘Kun’ recordó cuando jugaban PlayStation.

“Cuando jugábamos a la play en 2005 y nos peleábamos mal, a veces no nos hablábamos por un día”, contestó el ‘Kun’, quien disfruta de su tiempo libre tras dejar el fútbol a causa de una complicación cardíaca.

Sergio ‘Kun’ Agüero recordó momentos inéditos con Lionel Messi y contó cuando ambos jugaban PlayStation. “Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco”, señaló.

Concentrar junto a la ‘Pulga’ con la ‘Albiceleste’ fue todo un placer, dejó claro Agüero en otra respuesta. “Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco. La realidad es que nos enojábamos poco . Solo cuando perdíamos porque queremos ganar”, detalló el atacante formado en Independiente de Avellaneda.

Sergio ‘Kun’ Agüero contó detalles sobre su relación con Lionel Messi.

“Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco. La realidad es que nos enojábamos poco . Solo cuando perdíamos porque queremos ganar”, detalló el atacante.

‘Kun’ Agüero desmiente los rumores sobre su regreso a Independiente

El exatacante desmintió los trascendidos que circulan sobre su regreso a Independiente y evidenció su incomodidad contra los directivos del equipo argentino. De la misma manera, solicitó a los seguidores del club de Avellaneda a no creer en falsedades, en medio del mercado de pases.

“Están diciendo que yo en junio, supuestamente, arrancaría a entrenar en Independiente. No sé qué. Lo que le quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que está en el club que por favor no hagan campaña conmigo”, señaló durante una transmisión en su cuenta de Twitch.

Agüero fue tajante al pedir que lo dejen tranquilo. “Me crucé con cinco hinchas del ‘Rojo’ en estos días y los cinco me preguntaron: ‘¿Así que volvés a Independiente?’. No inventen cosas. No crean, yo siempre voy a ir con la verdad. No hagan campaña conmigo. No me molesten, por favor se los pido. No me molesten porque la verdad no tiene nada que ver. Yo no hablé con nadie del club, con nadie”, expresó.