Lionel Messi revela que su hijo pequeño le pregunta por qué lo critican tanto en Argentina

Lionel Messi rompió su silencio sobre su situación en la selección argentina. En declaraciones radiales a FM 94.7, el capitán de la albiceleste reveló que su hijo pequeño se cuestiona por qué lo critican tanto en su país.

"Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta, ¿por qué te matan en Argentina? ¿por qué no te quieren en la Selección? ¿por qué no te quieren ahí?", señaló la 'Pulga'.

El crack de Barcelona le restó importancia a sus detractores y aseguró que no tiene que demostrarle nada a nadie.

" Yo le digo que no son todos, que hay mucha gente que me quiere. Es difícil. Pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. No tenemos que estar todo el tiempo vendiendo humo, no voy a andar diciendo que amo a la Selección. No soy así, que digan lo que quieran", agregó.

RUSIA 2018

Sobre Rusia 2018, Messi señaló que decidió alejarse tras la eliminación de Argentina de la justa mundialista. "Pensé en cerrarme, hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había sido el Mundial, lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco, alejarme de la selección", resaltó.

"Fue un golpe muy duro. De los peores que me tocó vivir en la Selección. Se dio todo mal desde el primer partido. No fue lo que queríamos y esperábamos", admitió el delantero

Asimismo, Messi señaló que se hizo "costumbre" inventar cosas sobre su persona. Sin embargo, dijo que está dispuesto a seguir jugando por su país.

"Me tira seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la Selección. Cuando yo decidí volver tuve mucha gente en contra que me decía que estaba loco, que para qué, que no volviera", aseveró.

SU DESEO

Durante la entrevista, la 'Pulga' confesó su deseo de jugar en algún momento por Newell's Old Boys, club del cual es hincha.

"Me encantaría terminar mi carrera en Argentina pero no es fácil. Me encantaría sacarme el gustito de poder jugar en Newell's pero sinceramente no sé lo que va a pasar", manifestó.