¿Repetirá el plato? La vez que Messi se indigestó en Perú

Todo el mundo está hablando acerca de la llegada de Lionel Messi, para, junto con el Inter Miami y sus demás estrellas, enfrentar a Universitario de Deportes por lo que será el partido de preparación más esperado de los últimos tiempos. Sin embargo, no es la primera vez que el diez de Rosario, campeón del mundo y de todo en lo que alguna vez ha competido, llega al país. Además de múltiples visitas con la selección argentina, 'Lio' pisó suelo peruano por primera vez hace casi 30 años.

De seguro ya ha visto el video de un joven Messi gambeteando, con camiseta de Newell's Old Boys a muchachos de la Academia Cantolao. Fue allá por 1996, cuando quien se convertiría en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos era tan solo una promesa del fútbol argentino; ese chico diferente al resto tenía apenas 8 años.

La noche previa al torneo Copa Amistad, disputado en el Callao, el pequeño prodigio de ´La Lepra' probó por primera vez el pollo a la brasa. Aparentemente, al 'pibe' le gustó tanto el plato, que pecó de gula y se indigestó. Sin embargo, pese a sus urgencias estomacales, pidió jugar, se echó un Gatorade y saltó a la cancha, para liderar a 'Ñuls' hacia una goleada de 7-1 ante 'El Delfín'. No sería la primera vez que Lionel Messi superaría obstáculos de ese tipo a lo largo de su laureada carrera. Después de todo, lo hemos visto brillar, incluso luego de vomitar antes de los partidos, o a pesar de tener el tobillo lesionado, hinchado al porte de una naranja (al igual que Diego Maradona; debe ser cosa de 'cracks').

No obstante, el ex Barcelona y Paris Saint Germain no estaría dispuesto a tropezar con la misma piedra. Consciente de su delicado estómago, Messi ha optado por traer consigo a Lima a su chef personal, que se incorporará a la cocina del Swissotel, lujoso alojamiento en el cual se hospedarán también Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y el resto del plantel del Inter Miami. Parece ser que el mejor del mundo se ha tomado muy en serio el partido de preparación contra la 'U', así que no espere cruzárselo mañana en alguna pollería o cevichería.

Asimismo, 'Lio' no solo vendrá acompañado de su cocinero, sino también de su agente de seguridad personal. Todo el mundo quiere un poco de Messi, por lo cual el argentino cuenta con Yassine Cheuko, un ex militar de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que no se despega de su espalda, y que está dispuesto a derribar desde locos hasta niños, o a cualquier incauto que irrumpa en la cancha e intente acercarse a la figura del Inter. Advertidos quedan, fanáticos del diez.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: