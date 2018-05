Lionel Messi: 'No me interesa ser el mejor de la historia. No compito con 'CR7''

Lionel Messi es considerado, para muchos, como el mejor jugador del mundo en la actualidad y de la historia. La gran cantidad de distinciones individuales, los títulos a nivel de clubes y su habilidad con el balón dentro de un campo de juego son algo característico de su persona.

Sin embargo, en diálogo con el programa ‘Líbero’ de TyC Sports, aseguró que él no juega para ser el mejor, ni el segundo, ni el tercero, sino que solo intenta superarse a sí mismo.

“Me gusta superarme año tras año. No me interesa ser el mejor de la historia, nunca me lo propuse . No compito con nadie. Solo intento mejorar"

La ‘Pulga’ también habló de la presunta disputa con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid , pues juega y es figura en el Barcelona , el clásico rival.

" No compito con ‘CR7’ . Estimula ver al Madrid en la Champions, ver que otros ganan títulos... Yo quiero ser campeón todos los años", aseveró.

