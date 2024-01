El argentino Lionel Messi (Inter Miami) fue incluido en el once ideal de los premios The Best de la FIFA, en donde solo figura otro sudamericano: Vinícius Júnior del Real Madrid.

En dicho once figuran también seis jugadores del Manchester City, Kyle Walker, Rubén Dias, John Stones, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne y Erling Haaland.

Completan el equipo Jude Bellingham y Thibaut Courtois (ambos del Real Madrid) y el francés Kylian Mbappé (PSG).

Asimismo, el español Pep Guardiola, del Manchester City, fue elegido como el mejor técnico del año por delante de Simone Inzaghi, del Inter de Milán, y Luciano Spalletti, del Nápoles.

Vale indicar que Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, los tres nominados al premio a mejor jugador, no se presentaron a la gala de los The Best en Londres.

