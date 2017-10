Lionel Messi: "No ganamos ninguna final"

Lionel Messi rompió su silencio como referente de la selección argentina tras sentenciar la clasificación albiceleste a Rusia 2018 en Quito.

El crack del Barcelona anotó los tres goles que permitieron el triunfo sobre Ecuador que acabó con la agonía de Argentina. "Hubiese sido una locura que Argentina no esté en el Mundial, el grupo no se merecía eso por todo lo que viene remando", destacó la Pulga ante la prensa.

"Esto es algo de todos los que estuvieron en este proceso de Eliminatorias, y a la gente agradecerle por el apoyo", acotó Lionel Messi.

"Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza cuando nos hicieron el gol a los 40 segundos. No se qué hubiera pasado si no nos clasificábamos", reconoció el atacante argentino luego de la victoria en el Olímpico Atahualpa. "No ganamos ninguna final. Hicimos lo que estábamos obligados a hacer".