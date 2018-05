Lionel Messi: 'Antoine Griezmann es uno de los mejores'

Las especulaciones sobre la posible llegada de Antoine Griezmann al Barcelona en la próxima temporada no desaparecen y, esta vez, Lionel Messi habló del actual jugador del Atlético de Madrid .

En diálogo con la cadena de radio española RAC 1, la ‘Pulga’ aseguró que, si bien no sabe si hay o no un acuerdo, siempre está encantado de que vengan buenos futbolistas a la escuadra ‘azulgrana’ y considera que el atacante francés es uno de ellos.

"Es obvio que me gusta. Es uno de los mejores ahora mismo. No sé si hay algo con él o no, pero nosotros encantados que vengan los mejores y Griezmann es uno de ellos", señaló.

El también ‘10’ de Argentina hizo un balance de su temporada con el conjunto catalán y la calificó de positiva, más allá de la eliminación en la Champions League .

"Fue una temporada muy buena. Volvimos a conseguir LaLiga y la Copa. Nos quedó la espinita de la Champions por la eliminación en sí, pero fue una temporada muy buena", sentenció.

