Lima 2019: Eve es la hija de Steve Jobs pero lejos de la sombra del padre se luce en equitación 

Eve, hija menor de Steve Jobs, tuvo una destacada participación en la prueba Ecuestre de Salto Individual (1ª Ronda de clasificación) en Juegos Panamericanos Lima 2019.

Esta mañana, la equitadora se llevó las palmas de los presentes en la Escuela del Equitación del Ejército tras lograr el circuito un tiempo 71.16, quedando entre los primeros puestos de la competición.

Su buen performance permitiría a Jobs disputar la siguiente etapa y tentar una medalla más para la delegación de Estados Unidos.

"La principal razón por la que hago este deporte es que me encantan mis caballos. Desde que era pequeña, estaba encaprichada con estos animales y siempre quise estar cerca de ellos. Eso se ha desarrollado cada vez más. Con las oportunidades que se me han presentado para competir, no podría ser más feliz y afortunada", dijo Eve declaró en una oportunidad a la agencia EFE.

Eve fue fruto del matrimonio de Steve Jobs con Laurence Powell. La joven no tiene ninguna foto con él en sus redes sociales porque el visionario de Apple mantuvo una relación cordial pero distante con sus hijas. En total, el genio visionario tuvo tuvo cuatro hijos: Lisa, Erin, Eve y Reed.