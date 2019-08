¡Siguen sumando medallas! La peruana Daniella Rosas (17) también le regaló un oro para le Perú tras vencer a la ecuatoriana Dominic Barona por la gran final del Surf Open (tabla corta) en el Complejo Deportivo de Punta Rocas por los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La primera ola dominada por Daniella Rosas obtuvo una calificación de 6.50, mientras que la ecuatoriana no tuvo suerte en la primera ola y cayó por la fuerza de las olas.

En un final reñido, Daniella Rosas domó una ola faltando dos minutos que le dio un puntaje de 13.93, mientras que la ecuatoriana alcanzó un 12.50.

Daniella Rosas le dio medalla de oro al Perú y clasificó a las Olimpiadas de Tokio 2020 en Surf Open Daniella Rosas le dio medalla de oro al Perú y clasificó a las Olimpiadas de Tokio 2020 en Surf Open

"Sabía que iba a ser super fuerte y no deje que nadie me la bajara me sentía increíble con mi tabla y se siente cada vibra y estoy súper feliz. Mi mamá siempre ha estado atrás, a mis tías que siempre han estado apoyándome y creo que por ellos he podido dar mi 100%. He estado preparándome un montón con mis entrenadores", contó Daniella.



Todos los peruanos clasificaron a todas las modalidades de Surf y aseguraron su medalla de plata y el departamento ofrecido por el Estado en la Viña Deportiva de Villa el Salvador.

Estas son las medallas, las primeras obtenidas de la disciplina de Surf en la historia de nuestro país en competencias Panamericanas:



- 'Piccolo' Clemente - medalla de oro en la modalidad longboard Masculino.

​- Vania Torres - medalla de plata en la modalidad Stand Up Paddle.

- Tamil Martino - medalla de plata en la modalidad Stand Up Paddle.

- María Fernanda Reyes- medalla de plata en la modalidad Longboard Femenino.