Liga de Naciones de la UEFA: ¿qué es y cómo se jugará nuevo torneo de selecciones de Europa?

Este jueves 6 de setiembre, cuando arranque un nuevo periodo FIFA, Europa vivirá un fenómeno que busca revolucionar el fútbol en ese continente y ofrecer un mejor producto a sus hinchas. Se trata del inicio de la Liga de Naciones de la UEFA (UEFA Nations League), que otorgará cupos a los Play Off a la Eurocopa 2020. Te contamos todo sobre el torneo que se jugará cada dos años.

¿Qué es la Liga de las Naciones de la UEFA?



La Liga de Naciones de la UEFA es un torneo muy similar a las ligas de clubes domésticos, es decir con ascensos y descensos, pero con formato diferente. Se han separado los 55 países que integran esta confederación en cuatro Ligas: A, B, C y D. Este torneo reemplazará a los partidos amistosos y otorgará cuatro cupos a los Play Offs de la Eurocopa 2020.

Este será el trofeo de la Liga de Naciones de la UEFA. (UEFA / Getty Images) Este será el trofeo de la Liga de Naciones de la UEFA. (UEFA / Getty Images) Este será el trofeo de la Liga de Naciones de la UEFA. (UEFA / Getty Images)

¿Cómo se repartieron los integrantes de cada una de las Ligas?



Los 55 países se han distribuido en base al Ranking de Coeficientes de Selecciones Nacionales de la UEFA de la siguiente manera: los puestos del 1 al 12 integran la Liga A, desde el 13 al 24 irán a la Liga B, del 25 al 39 estarán en la Liga C y desde el puesto 40 hasta el 55 a la Liga D.

¿Cómo se juega la Liga de Naciones de la UEFA?



Cada Liga está conformada por 4 grupos de tres equipos cada uno, salvo en las Ligas C y D en el que habrán grupos de cuatro equipos. Estos jugarán partidos de ida y vuelta en el formato de todos contra todos, en los periodos FIFA hasta junio del 2019. Mira a continuación cómo se distribuyeron los grupos en cada categoría de la Liga de Naciones de UEFA.



LIGA A

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 Alemania Bélgica Portugal España Francia Suiza Italia Inglaterra Holanda Islandia Polonia Croacia

LIGA B

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 Eslovaquia Rusia Austria Gales Ucrania Suecia Bosnia Herzegovina Irlanda Rep. Checa Turquía Irlanda del Norte Dinamarca

Los grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. (UEFA) Los grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. (UEFA) Los grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. (UEFA)

LIGA C

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 Escocia Hungría Eslovenia Rumanía Albania Grecia Noruega Serbia Israel Finlandia Bulgaria Montenegro Estonia Chipre Lituania

LIGA D

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 Georgia Bielorrusia Azerbaiyán Macedonia Letonia Luxemburgo Islas Feroe Armenia Kazajastán Moldavia Malta Liechtenstein Andorra San Marino Kosovo Gibraltar

Definición por el título de la Liga de Naciones de la UEFA



Los cuatro primeros de cada grupo de la Liga A jugarán una semifinal y una final, a partido único en sede neutral y que se decidirá por sorteo. Los ganadores de las semifinales disputarán la gran final y el primer título de esta competición.

Ascensos y descensos en la Liga de Naciones de la UEFA



Los ganadores de cada uno de los grupos de la Liga de Naciones de la UEFA ascenderán a la siguiente categoría (los de D pasan al C, los del C al B y los de B al A). Los ganadores de cada grupo de la Liga A clasificarán a un Play Off final por el título de este sorteo.

Los cuatro últimos de cada grupo descenderán de Liga de la siguiente manera: de la Liga A irán a la B, del B al C y del C al D, la zona más baja de la Liga de Naciones de la UEFA.

Calendario



Los choques de la Liga de Naciones de la UEFA ya tiene calendario establecido y este será en los periodo FIFA. Los clubes que descansan en cada una de las jornadas podrán pactar partidos amistosos internacionales.

Evento Fecha Jornada 1 6 – 8 de septiembre de 2018 Jornada 2 9 – 11 de septiembre de 2018 Jornada 3 11 – 13 de octubre de 2018 Jornada 4 14 – 16 de octubre de 2018 Jornada 5 15 – 17 de noviembre de 2018 Jornada 6 18 – 20 de noviembre de 2018 Sorteo de la fase final Inicios de diciembre 2018 Fase final 5 – 9 junio 2019 Sorteo de los play-offs de la EURO 2020 22-nov-19 Play-offs de la EURO 2020 26 – 31 marzo de 2020

Clasificación a la Eurocopa 2020



La creación de la Liga de Naciones de la UEFA otorga cuatro cupos a la Eurocopa 2020, la cual tiene el formato de clasificación clásico que da cupo a 20 clubes, los dos primeros de cada uno de los 10 clubes de la Clasificación para la Eurocopa de 2020, y los cuatro que clasifiquen de este nuevo torneo que arranca el jueves.

Los países que no han clasificado a la Eurocopa 2020 a través del torneo clásico, tendrán la chance de hacerlo por la Liga de Naciones de la UEFA. Las cuatro mejores selecciones no clasificadas de cada grupo de la Liga, jugarán una etapa de Play Off. Mediante sorteo se formarán cuatro grupos y cada uno de estos tendrá dos semifinales, los ganadores irán a la final y el ganador de cada grupo estará en el máximo torneo de asociaciones del 'Viejo Continente'.