La aparición de Letsile Tebogo en el Mundial Sub-20 de Atletismo que se celebra en Colombia ha dejado sorprendido a los asistentes por romper el récord juvenil de los 100 metros. El representante de Botsuana es comparado Usain Bolt.

El deportista de 19 años se quedó con la medalla de oro tras alcanzar el récord de 9.91 segundos. Incluso, en los últimos metros de la carrera, se dio el lujo de mirar hacia el costado al saber que sus rivales ya no podían alcanzarlo.

Luego de su victoria, Tebogo declaró que quiso imitar a la leyenda jamaicana. “Vi a la afición y quise recordarles lo que Bolt hizo en el pasado. Es mi ídolo, la persona a la que admiro. Si alguien lo tomó como una falta de respeto, lo siento mucho”, señaló a la prensa.

“Vi que mis rivales me tenían miedo, pero yo también se lo tenía a ellos. Cuando sonó el disparo, tenía que asegurarme de tener la mejor salida de mi vida y así fue. No planeé la celebración, pero tan pronto como di el primer paso supe que el título era mío. No me preocupé por el tiempo. No miré”, agregó.

De la misma manera, señaló que hubiera logrado un menor si es que aumentaba su velocidad en la recta final. “Creo que habría hecho 9,80″, señaló el deportista. “Tenemos más carreras por delante, no queríamos llegar tan lejos. Soy junior y había que dejarlo aquí para que la próxima generación lo bata”, acotó.

