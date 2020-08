El golpe a Jonathan Maicelo nos volvió a la realidad. Ese derechazo nos movió la cara y las ideas para devolvernos a la tierra. Caímos y descubrimos, quizás, que el camino andado ha sido más corto de lo que pensábamos. Porque buscar un título mundial en el 'deporte de las narices chatas' no ha ido más allá de Kina Malpartida y Alberto Rossel en estos tiempos. No ha ido y parece que no irá, por ahora.

Son pocos los talentos que tenemos detrás de 'Dinamita' y 'Chiquito', pero hace varios años que hablamos de cuatro candidatos: Jonathan Maicelo, Carlos Zambrano y los hermanos David y Juan Zegarra.

En el caso de Maicelo, séptimo puesto en la categoría peso ligero de la AMB, su carrera acaba de sufrir un tropezón tras el nocaut que le propinó el ruso Nugaev. Sin embargo, para el analista Kike Pérez esto no debe desalentarlo. "Maicelo fue muy valiente, tuvo muchos huevos ante el ruso. Ahora debe abocarse a recuperarse del K.O., que fue muy duro", dijo Pérez a Perú21.

Todo apunta a que la 'Cobra' debería parar por unos seis meses y luego ir 'practicando' con púgiles no tan fuertes hasta que su confianza vuelva a nivel máximo. Sin embargo, hay un tema más: Maicelo debe concentrarse más en su carrera y dejar de lado apariciones farandulescas.

Pasemos a Carlos Zambrano. El peleador chinchano es 10° en la categoría pluma (menos de 60 kg.) de la AMB. Para muchos, 'Mina' es el aspirante más completo. Tiene estrategia, técnica y parece más concentrado, aunque su perfil bajo lo hace menos mediático. Además, su récord de peleas habla de 19 ganadas (9 por K.O.) y cero derrotas.

David Zegarra ha hecho más noticia en otro tipo de combate. La 'Pantera' (10° en la categoría superwelter de la AMB) participa en un reality y expone su físico a lesiones que podría lamentar. A sus 27 años y con 20 peleas ganadas (14 por K.O.), Zegarra ostenta el título latinoamericano. "Pelearé por el título mundial apenas tenga la oportunidad", prometió.

Su hermano Juan, conocido como 'El Martillo', tiene 26 años y suma 12 peleas, ocho ganadas por K.O. Su caso es parecido al de David: la televisión. Juan participa en un reality, aunque dice que esto no lo aparta de su horizonte. Hay dudas sobre ello. "Me entreno muy temprano y lo del programa me ayuda a solventar a mi familia", dice el menor de los Zegarra.

OPINA

Kike PérezPeriodista

“No veo que otro boxeador peruano tenga posibilidades de pelear por un título mundial. La razón es que no salen de Lima, no tienen buenos entrenadores, a diferencia de Maicelo, que en EE.UU. sí tiene un buen técnico y un buen mánager que le negoció esa pelea en California”.