Leipzig le ganó 4-1 al Mónaco, con Falcao, de visita

Fue sorprendido. El ambiente del Mónaco auguraba un gran partido contra el Leipzig para salir del fondo de la tabla del Grupo G de la Champions League . Pero los franceses no esperaron que los alemanes desarrollen un partido casi perfecto.

Jemerson (6’) facilitó el trabajo del Leipzig al encajar un gol en propia puerta. Después vendrían los goles de Timo Werner (9’ y 31’) para ampliar la ventaja. Radamel Falcao descontó a los 43’, pero, muy rápido, Keita (45’) metió el 4to. Fue una primera etapa a puro gol.

El segundo tiempo se mantuvo parejo. El marcador no se movió aunque el equipo del Principado intentó descontar en más de una oportunidad. La fatiga y la ansiedad dominaron a Falcao y compañía.

Mónaco no encuentra la victoria. En la última fecha de la Ligue 1 –liga de Francia- empató de visita ante el Amiens. Ahora no pudo de local y se quedó sin chances de pugnar si quiera un puesto a la Europa League. Los terceros (Porto y Leipzig) le sacaron 5 puntos de diferencia a falta de una sola fecha.

Los franceses se quedaron con las manos vacías. En la próxima fecha del torneo local enfrentarán al PSG, en un duelo que decidirá el futuro de la liga. Mónaco la tiene complicada.

Previa

Mónaco disputará una oportunidad crucial en busca del pase a los octavos de final de la Champions League este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - ESPN), cuando reciba RB Leipzig en el Stade Louis II.

El equipo del Principado está obligado a sumar en la quinta jornada de la fase de grupos del certamen y esperar la caída de Porto ante Besiktas para seguir tentando su progreso a la siguiente instancia.

Tras ser semifinalista de la edición previa, AS Mónaco marcha último en la clasificación del Grupo G con solo dos puntos, a dos unidades del Leipzig, que marcha tercero detrás del Porto (6) y Besiktas (10).

Por otro lado, en la Ligue 1 -liga francesa- Mónaco vienen encajando una buena temporada y marcha en el segundo lugar con 29 puntos. Está a 6 del líder PSG, que está imparable.

Leipzig, por su parte, está tercero en la Bundesliga -liga alemana- con 23 unidades, a 6 del puntero Bayern Munich. Viene de empatar 2 a 2 contra el Bayern Leverkusen de visita.

AS Mónaco vs. RB Leipzig

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45

CANAL: ESPN

Alineaciones confirmadas

Mónaco: Subasic; Glik, Jemerson, Raggi, Jorge; Fabinho, Moutinho, Lopes, Tielemans, Balde, Falcao.

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg; Kampl, Keita, Forsberg, Sabitzer; Werner, Poulsen.

