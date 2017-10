Lee la emotiva carta de Cristiano Ronaldo sobre sus inicios en el fútbol

Cristiano Ronaldo, atacante portugués del Real Madrid, reveló los emotivos episodios que marcaron su vida en una reciente publicación de la revista The Players' Tribune, bajo el rotulo "Madrid: Mi Historia".

"Tengo un fuerte recuerdo de cuando tenía 7 años. Tan fuerte que si cierro los ojos, me lo imagino y me emociono. Tiene que ver con mi familia", inicia el crack lusitano en la conmovedora misiva.

Ronaldo comentó la gran influencia de su padre, quien era utilero del club CF Andorinha, donde se inició en el fútbol, y remarcó el instante que conserva en la retina. "Mi padre estaba siempre ahí, en la banda, con su barba y su uniforme de trabajo. Le encantaba. Pero a mi madre y mis hermanas el fútbol no les interesaba en absoluto", recuerda CR7.

Luego comentó: "Seguía mirando a la banda antes de cada partido y veía ahí a mi padre, de pie, solo. Hasta que un día -jamás olvidaré esta imagen- mientras calentaba, volví a mirar como siempre y ahí estaban mi madre y mis hermanas, sentadas en la grada. Se notaba que no habían estado nunca en un partido. Pero estaban ahí. Y eso era lo único que me importaba".

"El fútbol me lo ha dado todo, pero también me alejó de mi casa cuando todavía no estaba realmente preparado. Tenía once años el día que me mudé de la isla a la academia del Sporting de Lisboa y fue la etapa más difícil de mi vida", reconoció Cristiano Ronaldo.

"(...) Me parece una locura cuando lo recuerdo. Mi hijo, Cristiano Jr., tiene 7 años en estos momentos. Solo pensar en cómo me sentiría si dentro de 4 años estuviera ayudándole a hacer las maletas para mandarle a París o Londres… prefiero ni imaginármelo. Estoy seguro de que para mis padres fue muy duro en su momento", acotó el delantero lusitano.

