Leao Butrón quiere ser alcalde de Surco

Leao Butrón tiene 40 años y sabe perfectamente que su retiro está más cerca que lejos. Por ello, el veterano arquero de Alianza Lima tiene en mente incursionar en la política a penas cuelgue los chimpunes.

“Me interesa bastante el tema. Primero me encantaría ser alcalde de mi distrito, Surco, donde integré una plancha del PPC en 2010”, manifestó el guardameta a la web del conjunto blanquiazul.

Además, el portero de la escuadra victoriana lamentó que no exista una buena organización en su distrito y dejó en claro que desea generar un cambio positivo.

“Me da pena que no seamos ordenados en todo ámbito como en infraestructura, tránsito y demás. Los jardineros tiran lo que cortan a los parques, se saca la basura a cualquier hora. Eso no nos lleva a nada, solo al atraso. Soy de los que apuestan por un cambio, hay que chocar, ser duro y claro, prepararse para ello. No basta ser conocido”, resaltó.

Por lo pronto, Butrón deberá defender la camiseta 'íntima' esta temporada, pero nadie sabe lo que puede suceder más adelante.