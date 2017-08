Leao Butrón: "Jamás pensé en jugar en Alianza Lima"

Leao Butrón, figura indiscutible en Alianza Lima, reveló que jamás imagino que jugaría en el club de La Victoria pues creyó que estaría en Sporting Cristal durante toda su carrera como arquero profesional.

"Jamás pensé en jugar en Alianza. Si bien es cierto que soy hincha de Alianza, como estuve tanto tiempo en Cristal siempre pensé en seguir ahí toda mi vida. Sin embargo, no se dio y luego ya sigue la historia que conocen todos", señaló el golero de 40 años a ‘Fútbol en América’.

"La mayoría de hinchas de Cristal creen que yo dejé el club cuando no fue así. Al terminar mi contrato, me dijeron 'hasta acá nomás' y listo. Me fui a Sullana y de ahí me vine para Alianza. Ellos estaban en todo su derecho de decidir quién se queda y quién no", explicó.

Butrón es actualmente el mejor portero del torneo local, recientemente pudo quedarse con el Apertura defendiendo los colores del equipo del cual manifestó ser hincha: Alianza Lima, y pese a ser considerado un veterano enfatizó que sería un orgullo jugar en la selección peruana.

“Es muy probable que se me haya pasado la última chance de ser convocado. No es que busque desesperadamente ser citado como antes, pero siempre es un orgullo defender los colores de tu país", remarcó.